"Ricercatori fantastici", la Sant’Anna sul web

Scatta la seconda stagione di "Ricercatori fantastici e dove trovarli", la web serie della Scuola Superiore Sant’Anna dedicata al mondo della ricerca scientifica. La serie è un modo innovativo per avvicinare il grande pubblico alle attività di ricerca con curiosità e leggerezza: nove episodi in cui un ricercatore racconta la sua esperienza, di cosa si occupa e altre curiosità. Un format semplice ma efficace, visto il grande successo della prima stagione, caricata su YouTube nel novembre 2022 e che ha ottenuto migliaia di visualizzazioni e una candidatura al Festival Internazionale della Cinematografia Sociale Rai ’Tulipani di Seta Nera’. "L’idea della web serie è nata lo scorso anno – spiega Cristiana Neri, Responsabile Ecosistemi e Public Engagement della Scuola Superiore Sant’Anna nonché una delle ideatrici – con l’obiettivo di avvicinare il pubblico alla ricerca in maniera leggera e non impegnativa. Volevamo che dietro al ruolo di ricercatrici e ricercatori si vedessero anche ragazzi e ragazze, uomini e donne con passioni e problemi come tutte e tutti noi. "Anche per quest’anno – continua –abbiamo predisposto 9 puntate, con altrettanti protagonisti, nelle quali vengono approfondite le attività legate alle diverse linee di ricerca della Scuola. Novità di questa seconda serie è la location: la prima serie, è stata tutta registrata in interno, mentre questa volta ci siamo immersi nell’ambiente di lavoro delle nostre protagoniste e dei nostri protagonisti come laboratori di ricerca, oliveti, biblioteche e altro".

"Questa iniziativa di Public Engagement si propone di essere un ponte tra il mondo della ricerca e il pubblico generalista e – conclude Cristiana Neri – creare occasioni di incontro sui grandi temi scientifici affrontati alla Scuola Sant’Anna".

I nove ricercatori e ricercatrici protagonisti di questa seconda stagione di “Ricercatori fantastici e dove trovarli”, disponibile integralmente su YouTube dalle 20 di ieri sera, sono: Francesca Biondi Dal Monte, Stefano Brizzolara, Arianna Caselli, Valeria Casieri, Giampiero Contestabile, Fabio lannone, Daniele Leonardis, Arianna Martinelli e Arianna Menciassi.

Mario Ferrari