Reali inglesi senza pace. Sarah Ferguson ha un cancro alla pelle

Reali inglesi senza pace: dopo la notizia dell’intervento all’addome per Kate Middleton e i guai alla prostata di re Carlo, a Sarah Ferguson, la duchessa di York (foto), è stato diagnosticato un cancro alla pelle, solo sei mesi dopo essere stata curata per un cancro al seno. La diagnosi è di un melanoma maligno, una forma di cancro della pelle, rilevato dopo che le sono stati rimossi diversi nei, uno dei quali è stato identificato come canceroso. Il portavoce della duchessa ha dichiarato che Sarah dovrà sottoporsi a ulteriori indagini per assicurarsi che il cancro sia stato preso nelle fasi iniziali. "Il suo dermatologo ha chiesto che diversi nei venissero rimossi e analizzati mentre la duchessa si sottoponeva a un intervento di chirurgia ricostruttiva dopo la mastectomia, e uno di questi è stato identificato come canceroso".