Quello che ci muove, all'I.C. Severi entra nel vivo il progetto dedicato alla danza e al movimento

Arezzo, 30 novembre 2024 – Prosegue Quello che ci muove, progetto nato nell’ambito del bando Per Chi Crea promosso da SIAE e MiC nel 2023 con l'obbiettivo di ridare spazio al corpo e al movimento con esperienze artistiche e culturali dedicate agli studenti l'Istituto Comprensivo F. Severi, capofila del progetto, in sinergia con l’Associazione Sosta Palmizi, in partenariato anche con il Comune di Arezzo, la Fondazione Guido d’Arezzo e il centro d’arte Rosy Boa.

Nelle scorse settimane gli studenti di primaria hanno avuto modo di incontrare Valentina Dal Mas, danzatrice e coreografa con uno sguardo rivolto al settore socio-educativo e ai contesti di cura. L'artista ha accompagnato i partecipanti in un percorso attraverso il movimento espressivo, pratiche immaginative e teatrali sul tema del mostro, figura centrale nel suo spettacolo Luna e il suo Mostrogiramondo presentato in replica matinée per le scuole al Teatro Mecenate. A seguire le docenti Ilaria Gradassi e Marcella Manco hanno coinvolto gli studenti in un ciclo di incontri dal titolo “Raccontare la danza con segni, immagini e parole”, un'esplorazione delle diverse modalità di raccontare la danza attraverso l’arte figurativa e i libri, le immagini e le parole. Grazie alla partecipazione dell'associazione MACMA, gran parte degli appuntamenti sono stati documentati dal progetto On-move che sta permettendo a un gruppo di studenti delle classi medie di fare un'esperienza diretta come videomaker, scoprendo tutte le vari fasi del processo di video-documentazione: dalla pianificazione, alla produzione, fino alla realizzazione delle riprese e al montaggio di un prodotto finale a fine progetto.

Una tappa importante del progetto è la visita guidata per due classi a Reggio Emilia il 13 marzo. Una giornata fuori dall’ambito scolastico per approfondire i temi del progetto attraverso la visita alla mostra “Avanguardie e marionette” e la Fonderia AterBalletto.[MOU1]

Il mese di marzo vedrà il progetto Quello che ci muove aprire le porte alla cittadinanza in una preziosa occasione di incontro presso il centro d'arte Rosy Boa. Venerdì 22 marzo appuntamento alle ORE con l'inaugurazione della mostra TITOLO, dove troveranno spazio le opere realizzate nei laboratori scolastici e verrà proiettato il video Désir Mimétique lavoro sviluppato nei mesi di dicembre e gennaio dal coreografo e danzatore Jacopo Jenna con gli studenti e le studentesse dell’ I.C. Severi che hanno sperimentato i meccanismi di trasmissione e trasformazione del movimento da un archivio di video sulla danza, fino a comporre loro stessi un video. L'accesso alla mostra sarà gratuito e le opere saranno visibili fino a … con orari …

Il programma completo delle attività del progetto Quello che ci muove, consultabile sul sito e sulle pagine social dell’Istituto Severi: https://www.icseveriarezzo.edu.it/