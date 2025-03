“Quarantastra”, una mostra per raccontare la storia dell’economia aretina

Arezzo, marzo 2025 – Una mostra per raccontare l’economia aretina con le storie di quattordici aziende di tutta la provincia. L’iniziativa è organizzata dall’agenzia Studio Astra che, fondata nel 1985, ha raggiunto il quarantesimo anno di attività e ha scelto di festeggiare il traguardo con l’allestimento di un’originale esposizione in cui sarà possibile ripercorrere le evoluzioni delle attività imprenditoriali locali attraverso gli strumenti di marketing, pubblicità e comunicazione. Questa mostra, dal titolo “Quarantastra - 40 anni di economia aretina”, sarà aperta sabato 5 aprile al Circolo Artistico in Corso Italia e resterà poi visitabile gratuitamente fino a domenica 13 aprile.

L’evento troverà il proprio cuore nelle installazioni dedicate a quattordici aziende rappresentative di diversi settori, con sede sull’intero territorio provinciale e accomunate da una storia ultraquarantennale, partendo dal 1905 con la Fattoria di Rimaggio di Pergine e proseguendo con il 1927 quando hanno avviato le rispettive attività la Menci di Castiglion Fiorentino e la Vetreria Vitrum di Lucignano. Il comparto alimentare sarà rappresentato da Poggiolini di Arezzo, dalle savinesi Oleificio Toscano Morettini e Salumeria di Monte San Savino, da Alemas di Cortona e da Antica Lavorazione Carni di Marciano della Chiana, mentre le trasformazioni del mercato del food, dei costumi e delle abitudini soprattutto dagli anni 2000 saranno testimoniate dall’esperienza di Menchetti che è stato tra i promotori e innovatori del momento dell’apericena. Un’attenzione particolare sarà dedicata al polo del gioiello con gli esempi della Fior di Ponticino o della Scatragli di Alberoro, infine il percorso espositivo proporrà tappe in cui approfondire le attività della Sgrevi di Arezzo nell’edilizia e nell’arredamento, di Saima Meccanica di Indicatore per le cabine di verniciatura e della Lapi di Montagnano nella chimica industriale.

Le singole aziende coinvolte in “Quarantastra” saranno presentate attraverso i numeri e le tappe più importanti delle loro storie, affiancati da progetti, campagne, packaging, marchi, web e social che ne hanno definito il posizionamento in ambito nazionale o internazionale. La mostra, aperta da una cronistoria sui cambiamenti del tessuto economico locale dal 1985 al 2025, sarà infine arricchita anche da un focus sulle evoluzioni delle attività della stessa agenzia Studio Astra di Arezzo con pannelli che accompagneranno tra gli sviluppi tecnologici, digitali e sociali della comunicazione, passando dai bozzetti con pennini a china degli anni ‘80 alle più recenti frontiere dell’Intelligenza Artificiale. Per ulteriori informazioni sulla mostra è possibile visitare il sito www.studioastra.it/quarantastra/.