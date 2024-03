Quando serve un capitale iniziale per poter cominciare

Tra le società di capitali troviamo: la società a responsabilità limitata (Srl), la società per azioni (Spa) e la cooperativa. Trattandosi di una società di capitali, una società a responsabilità limitata (Srl) dispone di una personalità giuridica e di un’autonomia patrimoniale tali da permettere ai soci di non essere personalmente responsabili per le obbligazioni.

Aprirla necessita normalmente di un capitale minimo di 10mila euro, ma esiste anche la forma semplificata. La società a responsabilità limitata semplificata (Srls) è una tipologia di società di capitali introdotta nel nostro ordinamento a partire dal 2012 con l’obiettivo di rendere più accessibile e meno costosa la costituzione della società stessa. Una società per azioni (Spa) è invece un’azienda di capitali che ha come obiettivo quello di permettere di effettuare investimenti di grandi somme di denaro.

Come per le Srl, anche le Spa hanno una personalità giuridica e una loro autonomia patrimoniale. Per diventare soci bisogna acquistare delle azioni, tuttavia, i soci stessi non possono ottenere alcun potere amministrativo all’interno della società. Costituire una Spa richiede un capitale minimo di 50mila euro. Infine la cooperativa è un’azienda a capitale variabile, nella quale i soci possono partecipare apertamente al capitale. Si basa su tre principi fondamentali, ovvero la mutualità, la solidarietà e la democrazia. Le cooperative sono enti senza scopo di lucro, ma che forniscono ai soci servizi o beni a prezzi vantaggiosi. Per aprirle occorre effettuare un atto pubblico.

Li.Cia.