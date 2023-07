Quando l’amore è bestiale, Barbascura X in Forzetta

Arezzo, 27 luglio 2023 - Considerato uno dei divulgatori scientifici più influenti del web, è il primo come numero di follower. La sua rubrica principale è Scienza Brutta, la celebre e irriverente serie di divulgazione scientifica sulla natura in salsa satirica. Barbascura X sarà il protagonista questa sera alle 21 dell’Estate in Fortezza con il suo spettacolo “Amore bestiale”. In scena tutto quello che non volevi sapere sul sesso e che ignoravi di temere. Un viaggio irriverente sui metodi di accoppiamento più bizzarri e scomodi del regno animale. Bizzarrie, acrobazie, passioni e tradimenti raccontati rigorosamente male. Il satiratore scientifico Barbascura X ci tiene a ricordare che, nonostante i suoi gusti opinabili nella scelta degli spettacoli, ha un dottorato in chimica quindi non può essere giudicato. Barbascura X è infatti un chimico, divulgatore scientifico, stand-up comedian, scrittore, autore e presentatore tv per Dmax, Rai, Comedy Central, ma anche performer teatrale, scrittore di libri bestseller con diverse ristampe, cantautore e youtuber originario di Taranto. È il vincitore del Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica 2020 Giancarlo Dosi, per il libro pubblicato da Edizioni Tlon Il genio non esiste (e a volte è un idiota). Dal 2021 è anche autore e conduttore di programmi televisivi di divulgazione scientifica, oltre che monologhista satirico stand-up comedian per Comedy Central. Nato a Taranto, si laurea in chimica organica all’Università di Bari, si specializza all’Università di Bologna in sintesi organica ed in seguito consegue all’estero un dottorato in green chemistry e produzione di materiali da fonti rinnovabili. Barbascura X è anche molto riservato sulla sua vita privata, tanto da non far figurare in alcun luogo quale sia il suo vero nome, per non creare conflitto con l’attività di ricercatore. Porta ad Arezzo il suo “Amore Bestiale” uno spettacolo divertente e fresco che tratta di divulgazione scientifica, ma anche un viaggio appunto sul regno animale e sugli accoppiamenti più particolari.