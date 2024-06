Quando gli animali ci salvano la vita, il libro del veterinario Alberto Brandi

Arezzo, 25 giugno 2024 – Si chiama «Gli animali ci salvano» è questo il titolo del libro del veterinario aretino Alberto Brandi con la prefazione di Andrea Scanzi e Jovanotti che sarà presentato ad Arezzo sabato 29 giugno alle 18 alla Casa dell’Energia di via Leoni. Tutto nasce quando Brandi prende il covid, in ospedale comprende che gli animali sono stati fondamentali per lui e ricorda tutti quelli che gli hanno salvato la vita. Modera Letizia Cini, alla presenza dell’autore e della curatrice Elena Giogli. Al termine firmacopie e aperitivo vegetariano, aperto al pubblico fino a esaurimento posti. Durante una degenza ospedaliera in cui si trova a lottare tra la vita e la morte, il veterinario si aggrappa al ricordo dei suoi tanti amici a quattro zampe e al loro amore, trovando la forza di resistere.

La storia vera di Brandi, è divenuto caso mediatico durante il suo ricovero per Covid grazie all’ondata di affetto ricevuta dal suo «diario di bordo» condiviso sui social. Nel libro cani, gatti, cavalli, tassi, cerbiatti, alpaca, cincillà, ma anche piccioni e pesci con aneddoti su personaggi famosi come Jovanotti e Scanzi, amici e clienti di vecchia data. Sul caso di Brandi anche un articolo di Selvaggia Lucarelli per «Il Fatto Quotidiano» presente nell’appendice.

Dottor Brandi, in che modo gli animali ci salvano? «E’ scientificamente provato che la presenza di un animale fa bene alla salute, migliora pressione e umore, fondamentali per la pet therapy, ci fanno superare questo mondo diventato arido di emozioni. Alla presentazione Vincenzo Venuto conduttore di Melverde su Rete 4 e Letizia Cini, poi le associazione oipa, leida, scudo di pan, per sollevare politicamente la piaga degli abbandoni. Altro aspetto su cui riflettere quello dei cani difficili, che a mio avviso hanno bisogno di un proprietario con esperienza, ne parleremo con Venuto».