Arezzo, 16 maggio 2024 – Proseguono gli appuntamenti con i mercatini dei ragazzi del Calcit Domenica 19 Maggio p.v. Mercatino dei Ragazzi a Tregozzano presso il parchino zona Beneduci, Mercatino dei ragazzi a Ponticino in piazza della Chiesa e Mercatino dei ragazzi a Ceciliano nel piazzale della zona commerciale . Il ricavato sarà destinato al Calcit di Arezzo per sostenere il servizio di cure domiciliari oncologiche - Servizio SCUDO. Il Servizio Scudo è attivo dal 2004 e garantisce la copertura dei bisogni assistenziali al domicilio del paziente 24 h su 24 per 365 gg. all'anno; ha un costo di circa 340.000 euro annui coperti interamente dai contributi dei cittadini..

Domenica 19 maggio si terrà a Cortona, in piazza della Repubblica e piazza Signorelli, l’annuale Mercatino dei ragazzi organizzato dal Calcit Valdichiana. Il mercatino è aperto a tutti i ragazzi delle scuole del territorio che, con l’aiuto di genitori e insegnanti, allestiranno bancarelle dove saranno esposti giochi, giornaletti, indumenti ed altro materiale che potrà essere acquistato da chi vorrà offrire il proprio contributo all’iniziativa.

Questo impegno ha consentito negli anni passati il raggiungimento di importanti obiettivi, anche quest’anno il ricavato sarà utilizzato principalmente per finanziare il progetto «Prendiamoci cura di chi si prende cura», una borsa di studio per la presenza dei uno psico-oncologo in servizio nel presidio sanitario di Fratta, oltre per l’acquisto di strumentazioni diagnostiche per l’ospedale Santa Margherita che potrà così contare su apparecchiature sempre più precise e all’avanguardia.

Il Calcit Valdichiana ricorda che i cittadini possono contribuire anche devolvendo il 5 per 1000, attraverso il codice fiscale 93000890512.

«Quella del Mercatino dei ragazzi si è sempre rivelata un’importante esperienza che, opportunamente spiegata, può rappresentare per i nostri bambini il valore aggiunto di una giornata trascorsa all’insegna dell’allegria, ma sicuramente utile nella loro maturazione sociale

evento», conclude il presidente Massimiliano Cancellieri.