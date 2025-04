Arezzo, 29 aprile 2025 – Dal 1° al 4 maggio 2025 il Circolo Artistico di Corso Italia 108, ad Arezzo, ospita “Principio”, mostra personale di ceramica di Arkè a cura di Marco Botti.

Giovedì 1° maggio, alle ore 18.00, l’inaugurazione ufficiale, alla presenza dell’artista.

Per l’occasione sarà offerto un aperitivo ai presenti e verrà presentato il catalogo che accompagna la mostra, con testi di Marco Botti, foto di Lorenzo Pagliai e impaginazione grafica di Nicoletta Pagano.

“Principio” sarà visitabile tutti i giorni, a ingresso libero, con orario 16-19.

LA MOSTRA

Nel suo diario uscito postumo nel 1952, lo scrittore e poeta Cesare Pavese scriveva che “L’unica gioia al mondo è cominciare. Ѐ bello vivere perché vivere è cominciare, sempre, ad ogni istante”. Di fronte al principio ognuno di noi riesce a trovare il coraggio di affrontare qualcosa di sconosciuto, di accettare il giudizio degli altri sul nostro nuovo percorso. Un inizio è la possibilità di ripartire, di guardare avanti con una nuova predisposizione. Ogni momento è buono per un nuovo avvio, al di là dell’età, dello stato d’animo, degli eventi e delle persone che ci hanno influenzato l’esistenza o ce la stanno condizionando.

Dietro ad Arké e alla sua prima mostra personale c’è la voglia di scavare nel proprio intimo, di prendere le distanze dalla superficialità che permea la società contemporanea, di non lasciarsi intimorire dalle incertezze che questa epoca ci rovescia addosso quotidianamente, per vivere la vita in base alle proprie aspirazioni e guardare al futuro come una pagina bianca ancora tutta da scrivere, ma che vale la pena di provare a riempire.

Nell’antica Grecia, pensiamo al filosofo Anassimandro del VI secolo a.C., la parola “archè” faceva riferimento al principio di tutte le cose e alla sostanza primordiale da cui esse derivano. Dietro a quel breve lemma c’erano la forza che guida il mondo e i quattro elementi – acqua, aria, fuoco e terra – dai quali parte oggi anche la ricerca di un’eclettica creativa toscana, desiderosa di liberarsi da orpelli e sovrastrutture per far emergere l’essenziale.

La mostra “Principio” allestita nelle sale del Circolo Artistico, luogo espositivo per eccellenza di Arezzo da oltre cent’anni, è anche, e forse soprattutto, amore per la natura silenziosa, quel nido sempre accogliente dove rifugiarsi e ritrovarsi, per liberare le negatività e respirare una nuova aria. Ѐ proprio in un contesto ambientale quasi inviolato dalla presenza umana, nel cuore della montagna cortonese, che Arkè dà vita a opere uniche e agli oggetti di design esposti per l’occasione.

Ceramiche eseguite con tecnica a lastra, assemblages polimaterici che includono materiale ceramico, legno, argento e oggetti di recupero, tele con tecnica mista, mostrano all’osservatore una creatività senza limiti e il desiderio di sperimentare forme, colori e materia, con i quali sintetizzare un linguaggio personale e manifestare una sensibilità troppo a lungo celata, ma adesso pronta a svelarsi.