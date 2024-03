Primavera, weekend con le Giornate Fai

Arezzo, 23 marzo 2024 – Sono i Palazzi Storici al servizio dei cittadini, il filo che unisce le aperture straordinarie in programma oggi e domani in occasione delle Giornate Fai di Primavera. Ad Arezzo saranno visitabili il Palazzo delle Poste, l’Archivio di Stato e la Biblioteca Comunale. L’appuntamento è con il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale d’Italia e alle storie che custodisce con visite in 400 città. La trentaduesima edizione si conferma uno degli eventi più importanti per conoscere il patrimonio paesaggistico italiano. Nel weekend 750 luoghi saranno aperti in tutta Italia grazie a migliaia di delegati e volontari del Fai e agli Apprendisti Ciceroni, giovani studenti appositamente formati per raccontare le meraviglie del loro territorio. I visitatori saranno accompagnati dagli studenti del Liceo Classico Petrarca di Arezzo e del Liceo Artistico Varchi di Montevarchi, giovani guide preparate dal Fai che li ha nominati appunto «Apprendisti Ciceroni». Oggi dalle 15 fino alle 17, visite guidate ogni 30 minuti, domani: dalle 10 alle 12:30, e dalle 15 alle 17. Ritrovo ad Arezzo in Piazza Grande, sotto le Logge Vasari. A Lucignano saranno aperti oggi e domani il restaurato Chiostro della Chiesa di San Francesco e le Fortezze Medicee. Oggi dalle 15 alle 17, e domani dalle 10 alle 17. Suggerito un contributo libero a partire da 5 euro, per sostenere la missione e le attività del Fai.