Arezzo, 18 dicembre 2024 – Presentazione presso il Cinema Eden di Arezzo del Docu-Memoire che racconta la periferia di Arezzo dalle vecchie pellicole del cinema amatoriale

Venerdì 20 dicembre, presso il Cinema Eden di Arezzo, giungerà a compimento il progetto Visioni Ex-centriche che ha visto uniti Officine della Cultura e Liceo Artistico Coreutico Scientifico Quadriennale “Piero della Francesca” di Arezzo nella ricerca, nel corso del 2024, di vecchie pellicole in 8mm, Super8 e 16mm della città di Arezzo e, in particolare, della sua periferia.

Parti di quelle pellicole del cinema amatoriale, pulite e digitalizzate gratuitamente per i proprietari, sono state infatti montate in un Docu-Memoire dagli studenti del Liceo Artistico partecipanti al progetto, coordinato per la scuola dai docenti Elisa Bianchi e Marco Lazzeri, che sarà proiettato nel corso della mattina per l’intero plesso scolastico mostrando una città in costruzione che viveva anni in cui il XXI secolo sembrava lontano se non, addirittura, irraggiungibile.

L’intero lavoro di ricerca, visione e montaggio dei tanti filmati raccolti è stato possibile grazie al contributo di Fondazione CR Firenze nell’ambito del Bando “Partecipazione culturale 2023” ed al recupero delle pellicole svolto dall’associazione culturale 8mmezzo di Livorno, realtà attiva nel restauro e nella valorizzazione delle pellicole legate al cinema familiare e amatoriale. Un progetto importante e prezioso che, oltre a restituire a tante famiglie in formato digitale immagini lontane di una storia familiare che andava scomparendo, dà modo alle nuove generazioni di posare gli occhi su un passato che ci appartiene e che merita di restare nella memoria collettiva.

La stessa sera, sempre presso il Cinema Eden di Arezzo, con inizio alle ore 20:30 anticipando la consueta programmazione cinematografica, il Docu-Memoire Visioni Excentriche sarà proiettato per la cittadinanza.