"Prato: un balzo in avanti di 14 posizioni nella qualità della vita"

Prato 31esima in Italia, fa un balzo in avanti di 14 posizioni. Bene il settore lavoro (prima in Italia per nuove iscrizioni alla Camera di commercio e ultima per cessazioni ogni 100 imprese) e per le donne: medaglia d’oro per ‘gender pay gap’, ovvero Prato è la città con il minore divario retributivo tra lavoratori e lavoratrici.

"Anno dopo anno, lavorando pancia a terra,

i risultati arrivano. Dopo Italia Oggi, Avvenire, anche Il Sole 24 Ore evidenzia il balzo in avanti fatto dalla nostra città sulla qualità della vita commenta il sindaco di Prato Matteo Biffoni -

Si può fare meglio? Sicuramente e lo faremo".