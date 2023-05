Porta Sant’Andrea: domenica 4 giugno la 33ª “Pedalata Biancoverde”

Arezzo, 31 maggio 2023 – Domenica 4 giugno sarà la data per l’edizione numero trentatre della “Pedalata Biancoverde”, la tradizionale passeggiata su due ruote, non competitiva, per le strade e le frazioni del Quartiere, organizzata da Porta Sant’Andrea e dall’associazione “il Bando” e giunta quest’anno a.

“Sarà come sempre un occasione di ritrovo per le famiglie del Quartiere, – affermano gli organizzatori – infatti, da oltre trent’anni la Pedalata è questo: una festa delle famiglie, che passano una mattinata assieme all’aria aperta”.

La pedalata scorrerà, a velocità adatta anche ai più piccoli, tra le vie della del Quartiere e toccherà anche le frazioni di Santa Firmina, Bagnoro, la Pace e Staggiano.

Il ritrovo è in Piazza San Giusto alle ore 9.00 ed il programma prevede anche la colazione alle scuderie del Quartiere a Staggiano, dove i bambini potranno vedere da vicino i protagonisti della Giostra: i cavalli dei giostratori nel loro ambiente naturale.

La partecipazione è gratuita e saranno sorteggiati dei premi all’arrivo, previsto per le ore 11.30 circa sempre in Piazza San Giusto.