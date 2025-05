Arezzo, 20 maggio 2025 – Porta Sant’Andrea, al parco Pertini torna il “Metti in piazza lo sport”

Sport, entusiasmo e socialità. Sono questi gli ingredienti della sedicesima edizione di “Metti in Piazza lo Sport”, l’iniziativa promossa dal Quartiere di Porta Sant’Andrea in calendario per sabato 24 maggio al Parco “Sandro Pertini” in zona Giotto ad Arezzo.

Organizzata in collaborazione con l’Associazione Sportiva Biancoverde 1932 A.S.D., con il patrocinio del Comune di Arezzo e della U.I.S.P. Comitato di Arezzo, la manifestazione prenderà il via da piazza San Giusto alle ore 15:30 con un torneo nella palestra del tennistavolo, per poi spostarsi alle ore 16:00 al Parco Pertini, cuore pulsante dell’evento, dove saranno coinvolte numerose realtà sportive del territorio.

A scendere in campo saranno: Tennistavolo Arezzo, Tennis Giotto Arezzo, Baseball Softball Club Arezzo, Basket SBA Arezzo, Karate Club Funakoshi Arezzo, Chimera Lotta, Circolo Schermistico Aretino, Ginnastica Petrarca Arezzo, Vasari Arezzo Rugby, Chimera Volley 88, Scuderia Pan, ACF Arezzo e Mercenari della Chimera. I più piccoli potranno provare diverse discipline, seguiti da istruttori esperti, trasformando il parco in una grande palestra all’aria aperta. Non mancheranno dimostrazioni da parte degli atleti delle società partecipanti.

La principale novità del 2025 sarà l’inserimento della XXXIV Pedalata “Bianco-Verde”, con partenza alle 18:30 dal parco Pertini (ritrovo ore 18.00) e ritorno previsto alle 19:30. Un percorso facile di circa 8 chilometri con un dislivello complessivo di 50 metri che attraverserà le strade del Quartiere coinvolgendo adulti e bambini in un momento di sport e comunità. In palio, una bicicletta estratta a sorte tra i partecipanti e tanti gadget in regalo. All’arrivo saranno aperti gli stand per mangiare e bere in compagnia. Durante l’intero pomeriggio, infatti, sarà attiva un’area ristoro all’interno del parco.

“Con Metti in Piazza lo Sport vogliamo dare spazio e visibilità alle discipline meno conosciute, offrendo a bambini e ragazzi un’occasione concreta per scoprirle da vicino – dichiarano il rettore Maurizio Carboni e il responsabile della Commissione Sport Gianni Bardi – In questi sedici anni l’evento è cresciuto moltissimo, sia sul piano organizzativo che nella partecipazione, merito delle associazioni locali e dello spirito generoso dei quartieristi di ogni età. Un risultato che ci riempie d’orgoglio”.

Programma "Metti in Piazza lo Sport 2025"

Sabato 24 maggio 2025

Piazza San Giusto

Ore 15:30: Torneo di tennis tavolo

Parco Sandro Pertini (Zona Giotto)

Ore 16:00: Esibizione e avvicinamento allo sport delle seguenti discipline:

Tennis (Tennis Giotto Arezzo)

Baseball (Baseball Softball Club Arezzo)

Basket (SBA Arezzo)

Karate (Karate Club Funakoshi Arezzo)

Lotta greco-romana (Chimera Lotta)

Scherma (Circolo Schermistico Aretino)

Equitazione (Scuderia Pan)

Ginnastica (Ginnastica Petrarca Arezzo)

Rugby (Vasari Arezzo Rugby)

Pallavolo (Chimera Volley 88)

Calcio femminile (ACF Arezzo)

Tiro con l’arco (Mercenari della Chimera)

Ore 18:30 – partenza della XXXIV Pedalata “Bianco-Verde”

(Ritrovo ore 18.00 - percorso di circa 8 KM pianeggiante, ascesa totale 50 metri)

Itinerario: viale Giotto (Partenza) – Via R. Sanzio – Via C. Cagli – Via Bucciarelli Ducci – Via M. Salmi (Zona Marchionna) – Via F. Severi – Via Della Regghia -Via G. Severi (Località Staggiano) – Via Anconetana (Località La Pace) – Via Bucciarelli Ducci – Via C. Cagli – Via R. Sanzio – Viale Giotto (Arrivo).