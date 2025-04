Pieve Classica verso il gran finale

Arezzo, 12 aprile 2025 – Si stanno per accendere per l'ultima volta i riflettori della stagione di PIEVE CLASSICA al teatro Papini di Pieve.

Anche quest'anno sono stati ospitati grandi musicisti: la tromba di Flavio Boltro, il cantautore Nino Buonocore, che ha coinvolto il pubblico con i suoi brani più celebri; la Compagnia Italiana di Operette che ha reso la serata frizzante e allegra con i "Tre Tenori e un Intruso", il trio Stefano Sabatini Jazz, tre grandi artisti guidati dal noto pianista omonimo che da decenni si distinguono a livello nazionale ed internazionale, non tralasciando poi la serata dalla voce spleidida di una cantante"misteriosa" dal titolo "Normalmente musica"; passando poi ai tanti giovani sul palco, Il trio Calliope, re ragazze giovanissime che si sono esibite con un programma tutto al femminile di musica contemporanea e il Cinecittà trio, che ci ha riportato indietro nel tempo tra le colonne sonore più celebri del cinema. Tutte le serate, come ogni anno sono state di grande interesse per il numeroso pubblico sempre presente.

«Purtroppo due sono state le serate che abbiamo dovuto rimandare per problemi tecnico-organizzativi: l'operetta di Offenbach "Rose de saint Flour" originariamente prevista per il 12 Aprile, che sarà recuperata e messa in scena nell'autunno prossimo, e la serata con la Giovane chitarrista, compositrice, cantautrice napoletana Alessandra Tumolillo che ha dovuto rimandare essendo in dolce attesa. In questo caso l'intendimento degli organizzatori è di recuperare l'evento nell'edizione del 2026. E' infine molta l'attesa per il gran finale di Pieve Classica del prossimo 23 Aprile 2025. Sarà l'ultima serata primaverile di questa stagione di Pieve Classica 2025, quando sarà ospite l'Orchestra Sinfonica Universitaria della città di Ulm, nota località tedesca della regione del Baden-Württemberg. Un sodalizio musicale famosissimo in tutta Europa, composto da circa 40 giovani elementi che si cimenteranno in un programma impegnativo ricco di brani importanti di autori quali Mendelssohn, Schubert e Beethoven. Nell'occasione verrà consegnato all'Orchestra ospite il premio "Lamberto Aloigi Luzzi" che da alcuni anni viene consegnato dall'organizzazione ad uno degli ensemble musicali giovanili (o giovani artisti singoli) che si sono esibiti nell'annata.

Il premio è intitolato ad un vero appassionato di musica classica e lirica, che aveva una particolare predilezione per i giovani. Il biturgense Lamberto Aloigi Luzzi ha collaborato attivamente con PIEVE CLASSICA sin dalla prima edizione, prima della sua prematura scomparsa.

Ed allora diamo ufficialmente l'appuntamento alla grande serata di mercoledì 23 Aprile prossimo, alle ore 21.15, presso il teatro Comunale Papini per il gran finale con l'Orchestra sinfonica universitaria della città di Ulm.

E' già possibile acquistare on line il biglietto al prezzo di euro 7 al link https://www.ticketsms.it/event/Orchesta-Sinfonica-Di-Ulm-germania-Pieve-Santo-Stefano-Teatro-Comunale-Giovanni-Papini-23-04-2025, ricordando che sarà possibile acquistare il biglietto la sera stessa al botteghino del teatro che aprirà alle ore 20.45.