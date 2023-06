Pestaggio choc a Pomigliano, due 16enni accusati di omicidio di Frederick Akwasi Adofo

Sono finite in Rete le immagini del pestaggio perpetrato da due 16enni, fermati con l’accusa di avere ammazzato di botte il clochard ghanese di 43 anni, Frederick Akwasi Adofo, a Pomigliano d’Arco, nel Napoletano. La Procura minorile contesta loro l’omicidio aggravato dalla crudeltà e dai futili motivi. Nel video choc, ripreso dai fermati con il telefonino e comparso anche su Facebook si sentono le ultime parole pronunciate dalla vittima. "Come ti chiami?", gli chiedono i due giovanissimi. "Io sono bravo", risponde Akwasi visibilmente in difficoltà. Poi il pestaggio, crudele e immotivato. Le immagini smentiscono la versione data dai minorenni al magistrato, cui avevano riferito di essere stati insultati e aggrediti da Frederick e per questo costretti a difendersi.