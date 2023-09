Perdono 2023, la tradizionale sfilata di moda quest’anno ospita l’associazione Andos

Arezzo, 20 settembre 2023 – Venerdì 22 settembre inizierà ufficialmente la 409esima edizione della Fiera del Perdono di Terranuova Bracciolini In programma, alle ore 16, l’apertura del luna park in piazza Coralli–piazza Canevaro – giardini dell’autostazione; alle ore 18 in aula consiliare c’è l’inaugurazione della 34°Mostra Mercato Valdarno espone e alle ore 20 con lo scoppio dei tradizionali tre botti inaugurali si aprono le celebrazioni per la Fiera del Perdono 2023. Alle 21, in piazza Liberazione sarà consegnata alla Misericordia di Terranuova il ricavato della vendita del libro “Non dirmi grazie” a cura di Andrea Manetti, Simona Nesti e Andrea Boldi, per l’acquisto della nuova ambulanza. Alle 21.30 sempre in piazza Liberazione, il tradizionale spettacolo di moda a cura della Commart di Terranuova. “Quest’anno – ha detto Laura Salvi, presidente dell’associazione dei commercianti - oltre ai caratteristici negozi del territorio che prenderanno parte alla sfilata, saranno presenti alcune associazioni come Andos Valdarno, un elemento che impreziosisce ulteriormente la serata che da sempre è sinonimo di aggregazione”.

“La nostra associazione – ha detto Sabrina Cellai, presidente Andos sezione Valdarno aretino – parteciperà all’iniziativa come occasione di raccolta fondi a sostegno dei tanti progetti che portiamo avanti sul territorio, in collaborazione con il reparto oncologico dell’ospedale della Gruccia e con il Calcit valdarno. Andos è impegnata in un ruolo attivo nel cercare di migliorare il più possibile i risvolti negativi della malattia al seno, dalla fase di diagnosi alla riabilitazione”.

“Siamo molto legati agli appuntamenti della tradizione – ha aggiunto l’assessora alla cultura, Caterina Barbuti – e ci fa piacere ospitare alla sfilata per la prima volta le volontarie della Andos, impegnate sul territorio in progetti importanti a sostegno dei malati oncologici. La serata di venerdì 22 sarà dunque un momento utile per stare a fianco dell’associazione con donazioni a supporto delle attività programmate”.