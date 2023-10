Per ora a Livorno dosi esaurite: l'Asl rassicura sulla disponibilità Vaccini Covid-19 e Influenza a Livorno: dosi esaurite ma l'Asl rassicura

La segnalazione è arrivata da un medico di famiglia: "A Livorno mancano i vaccini per il Covid e l’influenza, un mio paziente non è ancora riuscito a fare la prenotazione". Giorni cruciali per mettere a regime il sistema di prenotazione delle vaccinazioni antinfluenzali e Covid. A causa dell’impennata di richieste gli iniziali slot disponibili per le vaccinazioni, sono stati rapidamente riempiti. "Per quanto riguarda la disponibilità nelle sedi vaccinali territoriali – spiega l’Azienda – queste sono state programmate in modo provvisorio per rispondere nella maniera più appropriata ad una domanda ancora poco definibile e soprattutto molto variabile considerando che se in alcune zone i posti sono esauriti in altre sono ancora quasi tutti prenotabili.

Queste imprevedibili disomogeneità hanno spinto, in considerazione dell’alta richiesta registrata nella Zona Livornese, ad aprire nuove e più consistenti agende sul territorio sia per il mesi di ottobre sia per tutto il mese di novembre. Infatti, già nelle ultime ore, sul portale della Regione Toscana sono disponibili nuovi slot per la vaccinazione".

Dal 16 ottobre dunque i vaccini saranno disponibili per i medici di famiglia che potranno coinvolgere una larga parte della popolazione. I pazienti hanno dieci giorni per confermare la propria disponibilità e permettere al curante di organizzare sedute che consentano di ottimizzare le somministrazioni senza sprecare fiale di vaccino.