Pellegrini incinta? Il biglietto del marito un indizio su Instagram

"Amori miei, buongiorno. Torno presto". È questo il messaggio che ha scatenato centinaia di commenti sui profili social della campionessa Federica Pellegrini. È il marito della nuotatrice, Matteo Giunta, l’autore del biglietto che è stato mostrato dalla moglie ai follower accanto a una tazzina di caffè. Immediato il pensiero che quel plurale possa essere rivolto alla 35enne in dolce attesa. ’Che quell’"amori miei" sia riferito al loro amatissimo cagnolino?’, commenta qualcuno sotto le foto della coppia. Oppure c’è davvero un piccolo in arrivo? Un’altra fan si porta già avanti: ’Si vede il pancino, finalmente era ora. Auguri’. Per ora nessuno dei due parla e la curiosità dei ’seguaci’ aumenta. "La bellezza di avere figli è una cosa ineguagliabile nella vita – aveva detto Pellegrini in un video –. Però sembra quasi che se non venissero, se non ci fossero, io mi debba sentire meno realizzata di quella che sono. No, assolutamente no. Quindi se arriveranno, arriveranno, se non arriveranno, ciccia, ma la mia vita andrà avanti comunque".