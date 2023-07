Party in spiaggia e compleanni vip E c’è chi sceglie una bella pizza

FIRENZE

Party sulla spiaggia, feste di compleanno, e una pizza a Marina di Massa. Si accende l’estate sui litorali con tante celebrità che escono allo scoperto per godersi le vacanze. Duecento invitati, musica live e dj set in riva al mare in una bella e raffinata festa al Bagno Sud Est di Forte dei Marmi di Carlo Giannotti. Tra i presenti il popolare personaggio tv e scrittore Paolo Brosio e Angelo Mario Moratti, uomo d’affari, figlio di Massimo storico presidente dell’Inter. Tra degustazioni in riva al mare e un clima di grande allegria da registrare la presenza di Pago, vincitore di "Tale e quale Show" su Rai 1 nel 2020. In un bagno Alcione blindato e vestito a festa si è tenuta a Forte dei Marmi l’esclusiva festa per i 45 anni del conte Luigi Pompeati Marchetti. A fare gli onori di casa Alessia Berlusconi con un parterre di 80 ospiti. Una buona pizza in compagnia ha regalato una grande soddisfazione allo staff della pizzeria "Da Pancino" a Marina di Massa, che ha servito gli ex giocatori di serie A Sergio Brio e Nicola Zanone.