Arezzo, 1 aprile 2025 – Parte oggi ad Arezzo e a San Giovanni la seconda edizione del Festival della Salute mentale. Molti i temi che saranno affrontati durante le 30 iniziative in programma, che da oggi a domenica 6 aprile tra convegni e dibattiti, mostre e spettacoli, lezioni e seminari, laboratori e attività all’aperto. L’obiettivo del Festival è creare occasioni di riflessione dedicate al benessere psico-fisico e all’inclusione sociale, coinvolgendo studenti, cittadini, famiglie e professionisti dell’educazione e della sanità. Si discuterà di benessere mentale, inclusione, di conservazione e valorizzazione della memoria storica legata all’ex-ospedale psichiatrico del Pionta, dI sport e scuola. Focus speciale dedicato a giovani e adolescenti. Tra gli ospiti il conduttore radiofonico e psicologo Massimo Cirri (nella foto) del programma Rai Radio2 Caterpillar il 5 aprile, la scrittrice Nadia Terranova, lo psichiatra Andrea Fagiolini con il filosofo Simone Zacchini sempre domani. In programma al cinema Eden la proiezione domani del film «Diciannove», con un intervento del regista Luca Guadagnino e del produttore Giovanni Tortorici. Lo psichiatra Paolo Peloso terrà la «V Lezione Pirella» sul tema «La deistituzionalizzazione a Gorizia e ad Arezzo e lo stato attuale dei servizi». Il 6 aprile è in programma la passeggiata «I luoghi della memoria», all’ex Ospedale psichiatrico al parco del Pionta.

Il calendario di iniziative è organizzato dal Centro servizi di Ateneo Campus di Arezzo dell’Università di Siena, in collaborazione con l’Asl Toscana sud est, il Comune e la Conferenza dei Sindaci del Valdarno. Le attività del Festival della Salute mentale si apriranno ad Arezzo oggi con l’incontro «Università e benessere: costruire spazi di cura e ascolto», con la presentazione delle attività del nuovo sportello d’ascolto del progetto Pro-Ben – Promozione del benessere della comunità universitaria. Appuntamento alle 12 nell’Aula 1 del Campus del Pionta. Poi laboratori e attività all’aperto. Oggi alle 14 si terrà il laboratorio teatrale «Le città invisibili», rivolto a giovani 14-20 anni, promosso da Asl e cooperativa Progetto 5 al Liceo artistico Piero della Francesca (prenotazione 328 0686592). Oggi alle 17 il concerto «Malati di bellezza (II)» con gli allievi e i docenti del Liceo musicale alla Sala Vasariana in piazza del Praticino 7. Da oggi al 3 aprile al Pionta, il seminario residenziale sulle fonti orali si terrà nei giorni «Li chiamavano matti. Verso la costruzione di un archivio orale sull’esperienza aretina». Alle Logge del Grano fino al 6 aprile la mostra «eleMenti», di Federica Mauro.