Parte con Diabolik la due giorni del disco e del fumetto

Arezzo, 18 marzo 2023 – Parte oggi ad Arezzo Fiere la due giorni dedicata al disco e al fumetto usato e da collezione. La seconda edizione dell’evento organizzato dall’associazione culturale Fumetti e dintorni, ha in serbo per oggi un ospite speciale. Al palaffari ci sarà il disegnatore di Diabolik. Riccardo Nunziati incontrerà gli appassionati oggi dalle 10 alle 17 e con l'occasione parlerà dell'inedito di marzo da lui disegnato, dedicato ai 60 anni di Eva Kant. Non solo, Nunziati porterà una chicca per gli appassionati, dedicata alla seconda edizione della manifestazione aretina che i collezionisti potranno accaparrarsi facendone richiesta, ma solo i primi 100. Appuntamento oggi e domani con la Fiera del Disco e del Fumetto che propone nei padiglioni di via Spallanzani fumetti usati e da collezione, dischi e cd, videogiochi anni 80 e 90. Tra i banchi dischi in vinile e cd di tutti i generi musicali, dal rock al jazz passando per soul e swing, il meglio della musica anni 60, 70, 80 e 90, le sigle dei cartoni animati più famosi, le colonne sonore di film e spot pubblicitari. Sul fronte fumetti spazio ad usati e da collezione con Tex, Zagor, Diabolik, l’Uomo Ragno, Topolino o DylanDog, ma anche uscite recenti. Si potranno completare mancoliste e chi lo vorrà, potrà anche vendere i propri fumetti o dischi oppure acquistare da esperti del settore fumetti e vinili. I partecipanti potranno anche solo farsi fare una valutazione e scoprire se hanno in casa un «tesoretto». Spazio poi a giochi di tutti i tipi: dai vecchie Nintendo, ai giochi da tavolo, play station, giocattoli vecchi e recenti, Subbuteo e cartoline.

Presenti anche i banchi di album figurine anni 70/80/90, e Manga vecchi e nuovi, per tutte le tasche, per tutti i gusti e per tutte le età. Domani dalle 15 alle 18, ci sarà lo storico disegnatore di Tex Fabio Civitelli, con il collega Rossano Rossi e Giancarlo Valdambrini incontreranno gli appassionati presentando le nuove avventure dell’eroe della Bonelli. All’esterno l’area street food selezionata con tante prelibatezze. Ingresso 5 euro. Coloro che vorranno visitare anche l’altro padiglione di “Passioni in Fiera” al palaffari, con il biglietto acquistato alla fiera del disco avranno lo sconto. L’appuntamento è per oggi dalle 9 alle 19 e domani dalle 9 alle 18,30