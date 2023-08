Parole a illuminare l’Amiata Il ritorno del festival di Camilleri

AMIATA (Grosseto)

Un salotto intellettuale e itinerante alle pendici del Monte Amiata. È questo "Notizie dall’Amiata parole della contemporaneità", la rassegna giunta alla sesta edizione ideata da Mariolina Camilleri (figlia dello scrittore Andrea Camilleri scomparso nel 2019 e che aveva un rapporto molto intimo e personale con l’Amiata) e Alessandra Sardoni, giornalista de La 7.

Entrambe romane, ed entrambe da molti anni legate al Monte Amiata, quest’anno Camilleri e Sardoni, presentano una "tre giorni" di spunti di riflessione e dibattiti arricchiti dalla partecipazioni di prestigosi ospiti, giornalisti, intellettuali e scrittori, tra i più amati dal grande pubblico.

Anche per quest’anno sono stati scelti luoghi in grado di raccogliere in maniera intima e molto originale il pubblico che parteciperà. Il primo incontro, in programma domani alle 19, a Seggiano, in piazzetta degli Orti (una piccola piazza al centro del borgo amiatino) e sarà dedicato al "Berlusconismo". Interverranno Emilio Giannelli, disegnatore e vignettista del Corriere della Sera; il giornalista e conduttore televisivo Maurizio Mannoni e lo scrittore e giornalista, Antonio Padellaro.

Sabato alle 21, ad Arcidosso, in piazzetta San Leonardo, la seconda serata di Notizie dall’Amiata sarà dedicata al tema "Intelligenza artificiale", con il contributo di Mario Sesti, critico cinematografico e regista e Nicola Zamperini, giornalista esperto di comunicazione digitale e innovazione. La kermesse chiude in bellezza domenica alle 19 nell’auditorium della Peschiera di Santa Fiora (uno specchio d’acqua ai piedi di uno dei borghi più belli d’Italia) con un incontro dedicato alla parola "Diritti". Interverranno Giuliano Amato, ex presidente della Corte costituzionale; il giornalista e conduttore televisivo Marco Damilano (amico di Notizie dall’Amiata, ha partecipato a molte edizioni) e la giornalista e scrittrice, Francesca Mannocchi, molto conosciuta e apprezzata per i suoi reportage.

Tutti gli appuntamenti sono organizzati con la collaborazione dei Comuni di Arcidosso, Santa Fiora e Seggiano, insieme alla Fondazione "Le Radici di Seggiano" e alla Fondazione "Santa Fiora Cultura". Notizie dall’Amiata negli anni si è consolidata divenendo uno degli eventi più attesi dell’estate e di maggiore richiamo.

Un prezioso dono che Mariolina Camilleri e Alessandra Sardoni rinnovano edizione dopo edizione alle comunità del Monte Amiata, con la volontà di animare il dibattito culturale sui territori, fornendo alcune chiavi di lettura della contemporaneità e al tempo stesso contribuire alla riscoperta e alla valorizzazione di alcuni luoghi splendidi, lontani dal turismo di massa e forse speciali anche per questo.

Nicola Ciuffoletti