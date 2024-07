Paolo Giulierini direttore del museo archeologico nazionale di Napoli al Moonlight

Arezzo, 18 luglio 2024 – Tappa in valdichiana del “Moonlight Festival on tour”, l'evento letterario di Confesercenti. Giovedì 18 luglio a Castiglion Fiorentino alle ore 21,30 nel Chiostro di San Francesco è previsto l'incontro con Paolo Giulierini direttore del museo archeologico nazionale di Napoli, autore del libro “Italia prima di Roma. Sulle tracce degli antichi popoli italici”. Serata dedicata a Vasari, agli Etruschi e ai romani. Si parlerà del ruolo di consigliere di Vasari esercitato nei confronti di Cosimo I nella fase del ritrovamento della Chimera. A partire dalle ore 21 è previsto il primo appuntamento del 2024 con la presentazione di autori e libri del “Santucce Storm Festival”.

“L’edizione del 2024, dopo la tappa in Valdarno prevista a San Giovanni Valdarno il 16 luglio e quella in Valtiberina ad Anghiari del 17 luglio” spiegano la direttrice di Confesercenti Arezzo, Valeria Alvisi e il responsabile di Confesercenti Valdichiana Lucio Gori “si sposterà a Castiglion Fiorentino dove, il 18 luglio, nel chiostro di San Francesco, curata da Guido Albucci, è prevista la presentazione del libro scritto dal direttore del museo archeologico nazionale di Napoli”.

Protagonisti dell'appuntamento letterario, nell'ambito del “Santucce Storm Festival”, saranno anche gli autori Marco Iavarone - La prima volta che sono morto; Giulio Locatelli - La felicità è un attimo e Ridolfo Andrei - La marcia dei fazzoletti bianchi.

La serata, proseguirà, a partire dalle ore 22,30 con un evento nell'evento grazie al quale sarà possibile fare un salto indietro nel tempo.

Infatti con il titolo “Vasari is present”, a cura di rumorBianc(O) e Federagit, il sindacato delle guide turistiche di Confesercenti, il chiostro e la Chiesa di San Francesco torneranno indietro nel passato e grazie alla partecipazione straordinaria di Giorgio Vasari, alias Samuele Boncompagni, all’intervento teatrale di Elena Ferri ed i costumi di Lucia Padrini/TVUSCIA , saranno protagonisti il capolavoro di Giorgio Vasari “La Madonna con Bambino e Santi” e la figura femminile di Niccolosa Bacci, la giovanissima sposa, di una ricca famiglia nota per aver commissionato a Piero della Francesca, gli affreschi su La storia della vera croce. Al termine un brindisi allieterà i presenti. Non solo letteratura, quindi ma anche arte, teatro, storia e valorizzazione dei prodotti locali.

“L’amministrazione comunale castiglionese” dichiara l’assessore alla cultura del Comune di Castiglion Fiorentino Massimiliano Lachi “ha evidenziato come sia da sempre favorevole alle contaminazioni. Il Moonlight festival on tour organizzato dalla Confesercenti assieme alla Feltrinelli l’esempio di come enti e associazioni di categoria possono collaborare in modo efficiente riuscendo a costruire un cartellone di eventi – in questo caso letterali e culturali – capace di abbracciare un’area estesa territorialmente e di ampio e variegato interesse. Come Comune favoriamo e promuoviamo questo genere di contaminazione”.

Il “Moonlight Festival On Tour” è organizzato da Confesercenti, Feltrinelli, sotto la direzione artistica di Gabriele Grazi, con il patrocinio della Camera di Commercio di Arezzo e Siena, della Provincia di Arezzo e dei Comuni di Arezzo, Anghiari, Bibbiena, Castiglion Fiorentino e San Giovanni Valdarno con la collaborazione della Fraternita dei Laici, della Fondazione Arezzo Intour, di Discover Arezzo, della Fondazione Guido d’Arezzo, di Vetrina Toscana e grazie al contributo della Banca di Anghiari e Stia, di Italia Comfidi, di Italplan, di Sara Assicurazioni, Centro Arezzo Coop-Fi. Marino fa Mercato con il sostegno del ristorante L’Indigeno e dell’azienda Ellevi.

Ultimo appuntamento di luglio sarà poi venerdì 19 luglio alle ore 21 a Bibbiena nel chiostro di San Lorenzo in via Bernardo Dovizi, dove è atteso l’arrivo di Rick Dufer con “Critica della ragione demoniaca”.