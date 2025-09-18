Orchestra di violoncelli L'ArkAttak in concerto alla Camu

Arezzo, 18 settembre 2025 – Prosegue la stagione concertistica dell'Associazione Le 7 Note, RiCreando Oltre il Suono, in collaborazione con Fondazione Guido d'Arezzo.

Sabato 20 settembre, alle ore 17.30, presso CaMu – Casa della Musica di Arezzo in Piazza Grande si esibirà l'ArkAttak Cello Orchestra. I violoncellisti del Conservatorio Mascagni di Livorno danno vita ad un'accattivante orchestra formata solo da violoncelli, per esplorare a tutto tondo le potenzialità di questo strumento. Un'occasione importante di professionalizzazione e avviamento all'attività concertistica per questi giovani talenti, guidati da Luca Provenzani (loro docente in Conservatorio, primo violoncello collaboratore del Teatro del Maggio e Teatro dell'Opera di Roma). Nel ruolo di solisti si esibiranno Giada Campanelli e Leonardo Giovannini.

Il progetto ArkAttak è una formazione d'archi modulare, dal quartetto all'orchestra, che include musicisti di diverse generazioni, nata da un'idea di Luca Provenzani. La “violoncello orchestra” ha preso vita grazie alla collaborazione con il Conservatorio Mascagni di Livorno.

Il programma prevede musiche di Villa-Lobos A. Piatti e G. Sollima. Tra le collaborazioni all'attivo dell'orchestra c'è proprio quella con il noto violoncellista Giovanni Sollima, che ha riadattato due sue composizioni per questo organico.

La particolarità del concerto sarà il gran finale: in occasione del bis, saliranno sul palco alcuni allievi delle classi di violoncello di Elisa Pieschi e Damiano Puliti del Liceo Musicale Petrarca di Arezzo e alcuni allievi di Volfango Dami all'IC Cesalpino a indirizzo musicale. Una filiera musicale che unirà così violoncellisti di tutte le età, dalle scuole medie fino ai componenti di ArkAttak che studiano in Conservatorio, affiancati dai docenti.

Ha dichiarato Luca Provenzani: “Uno spirito inclusivo e inter-generazionale è una delle caratteristiche alla base di ArkAttak, quindi sono particolarmente felice che questa sia l'occasione per far suonare insieme tanti violoncellisti aretini, grazie alla collaborazione con le principali istituzioni formative della città”.

Il concerto ha il costo di 5 € (biglietti in vendita direttamente a CaMu a partire da un'ora prima dell'inizio). La stagione è realizzata con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Arezzo, Fondazione Guido d'Arezzo, Fondazione CR Firenze e con la sponsorizzazione di TCA Spa.