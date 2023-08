Oida campus, gli ultimi posti disponibili

Arezzo, 5 agosto 2023 – Ormai sono pochissimi i giorni rimasti per iscriversi a OIDA Campus, il Campus musicale organizzato da Orchestra Instabile di Arezzo, giunto ormai alla sua terza edizione, dedicato a ragazzi e ragazze di età compresa tra gli 11 e i 16 anni e che si terrà, dal 2 al 7 settembre 2023, a Chiusi della Verna presso le strutture messe a disposizione dal Comune. I posti disponibili, (per un totale massimo di 65), sono quasi esauriti e gli Organizzatori invitano gli ultimi interessati ad affrettarsi nell'iscrizione che avrà come ultima data possibile il 10 Agosto a mezzanotte. L'adesione anche quest'anno è stata altissima fin dai primissimi giorni di apertura delle iscrizioni.

Saranno sei giorni di intensa attività musicale ma anche di espressione corporea, danza, movimento, teatro, voce, narrazione, improvvisazione, lavoro sul ritmo, tono e volume .Lo scopo è di allestire, alla fine del percorso, una performance creativa inedita che sarà aperta al pubblico, all’interno del Santuario della Verna il 7 settembre con la stessa formula di grande successo ormai consolidata negli scorsi due anni. Il tutto sarà affidato a bravissimi Preparatori musicali, Musicisti e Docenti di esperienza, ma anche ad Educatori e Formatori competenti forniti da Spazio Seme.

Il soggiorno e le attività del Campus si svolgeranno nella cornice dello splendido Parco delle Foreste Casentinesi, un luogo magico, ispiratore, ricco di suggestione e spiritualità che incoraggia la riflessione individuale e la condivisione, e non mancheranno camminate ed escursioni attraverso i luoghi più segreti della zona.Tutte le informazioni ed i dettagli relativi a costi, criteri di selezione e logistica sono contenute nel Bando Completo e nel Regolamento reperibili nel sito oidarezzo.it ed ogni Candidato dovrà compilare il Form di iscrizione on-line allegando i file richiesti; verranno prese in considerazione solo ed esclusivamente le candidature presentate attraverso il Form. La conferma di iscrizione verrà comunicata tramite mail entro il 15 Agosto. Sarà possibile anche l’assegnazione di borse di studio, che avranno copertura parziale o totale, in base all’ISEE: i requisiti e la modalità di richiesta sono anch’essi contenuti nel Regolamento e nel Bando.