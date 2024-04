Oggi alla Casa della Musica di Arezzo, in concerto il duo formato da Eleonora Lucci al flauto e Aglaia Tarantino al pianoforte

Arezzo, 6 aprile 2024 – Sabato 6 aprile, ore 17.30, presso CaMu – Casa della Musica di Arezzo (Piazza Grande) proseguono i concerti dell’Associazione Le 7 Note parte del cartellone di RiCreando, con l’esibizione del duo formato da Eleonora Lucci al Flauto e Aglaia Tarantino al pianoforte.

Il programma prevede musiche di Messiaen, Poulenc, Dutilleux.

Elenora Lucci ha iniziato lo studio del flauto all’età di 14 anni nella classe del Maestro Stefano Fanticelli presso il Liceo Musicale ‘Francesco Petrarca’ di Arezzo. Ha proseguito gli studi presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali ‘Pietro Mascagni’ di Livorno con il Maestro Stefano Agostini, diplomandosi nel 2020 con il massimo dei voti. Ha partecipato a masterclass tenute da importanti flautisti del panorama internazionale come: Andrea Oliva, Claudia Bucchini, Francesco Loi, Chiara Tonelli, Silvia Careddu, Matteo Evangelisti, Luciano Tristaino, Federica Lotti, FrancescoViola. Nel 2021 ha frequentato la Hooghent School di Gand, in Belgio, studiando con le flautiste Karin de Fleyt e Myriam Graulus. Nel 2022 ha conseguito il diploma accademico di II livello con il massimo dei voti e la lode presso lo stesso Istituto “Pietro Mascagni” di Livorno. Da ottobre 2022 è docente di flauto presso la Scuola di musica “Le 7 Note” di Arezzo con la quale collabora anche come tutor al progetto orchestrale “MusicaSempre” da ottobre 2021. Nell’agosto 2022 ha partecipato alla 65ª edizione dell’Accademia Internazionale Estiva di Nizza come allieva effettiva nella classe del Maestro Vincent Lucas, primo flauto solista dell’Orchestra di Parigi. Ha dato vita a un duo cameristico insieme al pianista Samuele Amidei con cui si esibisce regolarmente su tutto il territorio italiano, come ad esempio l’Oratorio di Santa Cecilia a Bologna, l’agriturismo Borgo Mocale a Castelfranco Pianiscò (AR) e alla CaMu – Casa della Musica ad Arezzo. Attualmente sta frequentando il Corso di Perfezionamento presso la Scuola di Musica di Fiesole (FI) con i Maestri Silvia Careddu, Claudia Bucchini e Chiara Tonelli. Da dicembre 2023 ricopre l’incarico di docente di flauto presso l’Istituto Comprensivo “G. Marconi” di San Giovanni Valdarno (AR).

Versatile pianista, Aglaia Tarantino viene regolarmente invitata a suonare presso le prestigiose associazioni e festival musicali italiani oltre che essere puntualmente invitata a suonare presso associazioni musicali in Gran Bretagna, USA, Giappone, Spagna, Irlanda, Francia, Repubblica Ceca, Ungheria, Egitto, Svizzera, Medio Oriente. Premiata in concorsi nazionali ed internazionali tra i quali: “Wilfred Parry Prize” (pianisti accompagnatori ) e “M. A. Garrett Prize” per la musica da camera presso la Royal Academy of Music di LOndra. “Premio Schubert”, “Premio Tortona”, “Città di Asti”, “Premio Beltrami”, “Premio Ferrero”, “Premio Cilea”, ecc… Pianista collaboratrice presso la Fondazione Scuola di Musica di Fiesole dal 2015. Ha studiato con i maestri Vitaly Margulis e Dario de Rosa, presso la Scuola Internazionale di Musica da Camera del Trio di Trieste a Duino. Nel 2005 vince una borsa di studio invitata a perfezionarsi presso la Royal Academy of Music di Londra con C-Benson e Ian Brown. Il CD con il flautista Andrea Manco è disponibile su iTunes e Amazon, un’ esclusiva allegato al mensile Falaut distribuito dal 2011.

La Stagione è realizzata con il sostegno di Ministero della Cultura, Fondazione CR Firenze, Fondazione Guido d’Arezzo e con la collaborazione di Comune di Arezzo, Fraternita dei Laici, AIAM.

I concerti hanno il costo simbolico di 1 €. Persone in situazioni di difficoltà economica potranno aderire all’iniziativa “biglietto solidale” e fare richiesta all’Associazione per ottenere ingressi offerti.