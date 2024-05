Officine Social Movie in cerca del miglior cortometraggio a tema sociale

Arezzo, 23 maggio 2024 – Ultime giornate, ultimi appuntamenti per il festival Officine Social Movie, giunto alla linea di arrivo guidato dall’impegno e dalla curiosità dei tanti studenti del Liceo Artistico di Arezzo partecipanti al progetto, coordinati da Orchestra Multietnica di Arezzo e Officine della Cultura.

Lunedì 27 maggio il festival proporrà ancora un doppio appuntamento sempre ad ingresso libero.

Alle ore 17:30, nell’ambito degli incontri “I mestieri del cinema”, sarà presente al Cinema Eden lo sceneggiatore Andrea Bassi. Il pomeriggio proseguirà con la proiezione dei nove cortometraggi finalisti del Premio Miglior Cortometraggio scelti dalla giuria di esperti presieduta dall’attrice Ottavia Piccolo.

La serata si concluderà alle ore 20:45 con la proiezione e premiazione del cortometraggio vincitore del Premio Miglior Cortometraggio e la proiezione del film “Amore oggi – una commedia diversamente romantica” di Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi con la presenza in sala dello sceneggiatore del film Andrea Bassi.

Sceneggiatore, soggettista e story editor nel 1997, con il corto “A occhio nudo”, Andrea Bassi ottiene la menzione speciale al JVC Tokyo Video Festival. Dopo un decennio di attività come regista-producer per agenzie di Comunicazione, dal 2000 al 2011 lavora stabilmente in TV, prima come regista e inviato di programmi di Infotainment per Rai2 e Rai3, poi come autore di testi per La7 e Sky. Dal 2011 collabora con Sky come script-analyst e story-editor, supervisionando lo sviluppo di progetti audiovisivi, tra cui la serie TV “Petra”, con Paola Cortellesi; “COPS - una banda di poliziotti” con Claudio Bisio; “Ridatemi mia moglie” con Fabio de Luigi. Innumerevoli le scritture per il cinema, il teatro e la televisione. Da tre anni insegna sceneggiatura seriale al laboratorio di arti sceniche di Massimiliano Bruno.

Il festival si concluderà mercoledì 29 maggio, alle ore 20:45, con la proiezione del film “Superluna” di Federico Bondi, presente in sala per l’incontro con il pubblico a proiezione conclusa. Ingresso € 6,50.

In “Superluna” un terremoto colpisce una piccola comunità. Non ci sono vittime, ma tutti sono costretti a lasciare le proprie case. Mentre gli adulti faticano a trovare un equilibrio nella precarietà, Viola, una bambina di dieci anni, immagina il sisma come un “amico” che la obbliga a stare fuori, insieme agli altri, e scopre così il mondo dei grandi, l’amicizia e una natura fino a quel momento inesplorata. Tante dunque saranno le occasioni di dialogo con Federico Bondi, pluripremiato regista, montatore e sceneggiatore fiorentino.