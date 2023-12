Non si fermano all’alt e parte l’inseguimento. La volante carambola contro una microcar

La minicar si è disintegrata nonostante fosse ferma all’incrocio in attesa di poter passare. E’ stata una notte di paura quella vissuta a Prato fra il 24 e 25 dicembre quando una volante della polizia, che stava inseguendo un’auto con a bordo alcuni fuggitivi, si è scontrata involontariamente con la minicar su cui viaggiavano due ventenni pratesi, completamente estranei ai fatti. Quattro i feriti: i due ventenni della minicar e i poliziotti sull’auto di servizio. Il più grave è risultato uno dei due ventenni, ricoverato a Careggi. Le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita. E’ andata bene se si pensa a come erano ridotti i mezzi dopo lo scontro: paurose le immagini della minicar (nella foto) che è andata completamente distrutta. Secondo quanto riferito dalla polizia, la volante stava inseguendo una Golf che non si è fermata all’alt. La polizia si è messa all’inseguimento ma si è scontrata con la minicar ferma all’incrocio. La Golf dei fuggitivi avrebbe imboccato contromano via Roma e la volante nel tentativo di bloccarla si è schiantata contro la minicar. L’auto dei fuggitivi è riuscita a scansare la minicar all’ultimo tuffo non lasciando possibilità alla polizia di fare altrettanto. La Golf è stata rintracciata abbandonata poco distante dal luogo dell’incidente.