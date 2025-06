Arezzo, 23 giugno 2025 – “Estate in Armonia” accende Pozzo della Chiana: dal 26 al 29 giugno cultura, musica e comunità in festa.

Jacopo Franci Sindaco di Foiano della Chiana: “Un bel progetto frutto di una rete di collaborazione tra comune, associazioni e comunità:”

La frazione di Pozzo della Chiana si prepara a vivere quattro giorni intensi all’insegna di musica, cultura, gastronomia e tradizione grazie all’edizione 2025 di “Estate in Armonia”, in programma dal 26 al 29 giugno nel centro della città.

Un evento atteso, che rappresenta non solo un appuntamento di intrattenimento, ma anche un segnale concreto di crescita identitaria e sociale di Pozzo della Chiana, frazione sempre più protagonista attiva nel panorama culturale della Valdichiana.

“Pozzo sta vivendo una nuova stagione di vivacità e partecipazione. Il suo centro storico sta ritrovando centralità anche come luogo di incontro, cultura e attrazione turistica, sia d’estate che d’inverno” – dichiara il Sindaco Jacopo Franci – “Questo è frutto di una rete di collaborazioni straordinarie, a partire dall’Associazione ‘Per il Pozzo’, da sempre in prima linea nell’animare la comunità con iniziative di qualità, coinvolgenti e inclusive.”

Il programma dell’edizione 2025 è intenso e divertente, e tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero:

Giovedì 26 giugno, apertura in grande stile con il concerto dei Megaband, 30 giovani musicisti impegnati in un viaggio tra rock e storia della musica moderna (ore 21:15). In contemporanea, Cena di Pesce su prenotazione.

Venerdì 27 giugno, omaggio alla compianta artista Valentina Giovagnini, con le voci di Benedetto Giovagnini e Chiara Galiazzo per una serata emozionante di musica d’autore (ore 21:15).

Sabato 28 giugno, spazio alla multiculturalità e alle donne con l’Orchestra Multietnica di Arezzo e la voce narrante di Elena Ferri, in un progetto che unisce musica e letture tratte da “Storie della Buonanotte per Bambine Ribelli” (ore 21:15).

Domenica 29 giugno, giornata dedicata alla memoria, al gioco e al territorio: Giro d’auto d’epoca, pranzo tipico, caccia al tesoro per bambini, concerto della Valdichiana Junior Band e proiezione finale de “I Giochi dei Rioni”.

Ogni sera sarà attiva un’area gastronomica con pizze cotte nel forno a legna, antipasti, carne alla brace e bevande locali.

“Estate in Armonia è il risultato dell’impegno condiviso di tante associazioni del territorio, dichiara l’Assessore alla Cultura Riccardo Reali, e il sostegno di partner privati, ed è la conferma che la cultura e il senso di appartenenza sono strumenti fondamentali per la crescita armonica delle nostre comunità.

“Iniziative come questa – conclude l’assessore Reali– dimostrano che le nostre frazioni hanno molto da offrire: sono custodi di tradizioni, ma anche laboratori di innovazione sociale. Pozzo della Chiana è un esempio virtuoso di comunità che si rigenera attraverso cultura, partecipazione e passione.”

Per informazioni e prenotazioni: [email protected] Paolo 347 4331466 – Silvia 339 7737673 www.estateinarmonia.it