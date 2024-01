"Noi siamo pronti. Bella opportunità"

Al liceo Rosminiè stato attivato uno dei 4 licei Made in Italy toscani. La dirigente scolastica, Gloria Lamioni, crede nelle potenzialità di questo nuovo percorso di studi. "Abbiamo fatto un primo incontro con i genitori e hanno partecipato sette famiglie. Erano state colpite dalla notizia".

La scuola era pronta?

"Non pensavamo che già da quest’anno sarebbe partito. Abbiamo avuto la possibilità di attivarlo perché al nostro interno avevamo un percorso di liceo economico sociale: abbiamo visto in questo liceo un aspetto innovativo. Oltre a prevedere una formazione liceale solida ha una curvatura verso le imprese. Proprio nelle imprese si prevedono attività per gli studenti".

Perché questo liceo è importante per Grosseto?

"L’obiettivo dei legislatori è formare figure dirigenziali e apicali con competenze organizzative, una buona cultura e conoscenza di lingue straniere. Figure che potranno essere impiegate nelle molte eccellenze del made in Italy. Inoltre questo Governo ha investito sulla nascita della Fondazione Imprese e competenze per il made in Italy, che ha il compito di promuovere il raccordo tra le imprese dell’eccellenza made in Italy e i nuovi licei per favorire iniziative mirate a un rapido inserimento degli studenti nel mondo del lavoro".

Nicola Ciuffoletti