Natale a Montevarchi, l’accensione dell’albero di Natale in piazza Varchi

Arezzo, 30 novembre 2023 – Sabato 2 dicembre prenderà il via ufficialmente il cartellone degli eventi natalizi a Montevarchi con l’accensione dell’albero di Natale in piazza Varchi a partire dalle 17.30 che accompagnerà le feste fino al 7 gennaio.

L’accensione sarà preceduta dal concerto di Natale, sempre in piazza Varchi alle 16.00, a cura delle scuole dell’Istituto Comprensivo Petrarca che si esibiranno all’ombra di un Babbo Natale installato nella piazza come punto selfie. Le voci e gli strumenti degli studenti prepareranno l’atmosfera fino al momento del countdown quando la piazza, il palazzo comunale, gli archi di via Roma, la torre del Cassero e tutta la città si illumineranno per dare il via al periodo più magico dell’anno.

Luminarie anche nelle frazioni di Moncioni, Mercatale Valdarno, Levane, Levanella, Caposelvi, Ricasoli e Rendola, per creare il clima delle feste su tutto il territorio comunale.

In tema natalizio anche gli arredi del centro storico: sono stati collocati degli “Schiaccianoci” blu e rossi con lo stemma del Comune agli archi del loggiato del palazzo comunale e all’ingresso di via Roma, che sarà illuminata con la tradizionale galleria di archi. Per i più piccoli in piazza dello Sferisterio svetta un Babbo Natale gonfiabile altro 6 metri con altri personaggi di fantasia, mentre i nonni e le nonne della Casa di Riposo, con l’aiuto degli operatori e volontari, hanno realizzato delle decorazioni natalizie per le vetrine dei negozi. Nella giornata di sabato si potranno gustare anche i bomboloni della Pro-Loco.

Domenica 3 dicembre si svolgerà il mercato ambulante straordinario in piazza della Repubblica, mentre nel pomeriggio alle 16.30 in piazza Varchi inizierà il concerto di Natale delle classi dell’Istituto Comprensivo Mochi di Levane. A seguire, in piazza Umberto, sarà dato inizio al contest fotografico “VarchidiNatale.23”, che si svolgerà sull’omonima pagina Facebook con successiva premiazione dal vivo sabato 23 dicembre. Alle 17.30 di domenica sarà inaugurata la Casa di Babbo Natale allestita in via Roma 82.