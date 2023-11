Musica per la vita, a Cortona la finalissima del Calcit Valdichiana: ultimi posti disponibili

Arezzo, 24 novembre 2023 – Ultimi posti disponibili per la finalissima di Musica per la vita, il Teatro Signorelli si sta riempiendo grazie alla generosità del pubblico. Dopo il tour delle feste delle principali località della Valdichiana, sabato 25 novembre alle ore 21 a Cortona si terrà la serata conclusiva della manifestazione canora a cui parteciperanno i vincitori delle tre categorie 6/12 anni, 12/18 anni e over 18 anni, che si sono esibiti nelle serate organizzate nei singoli comuni della Valdichiana. Saranno presenti come ospiti della serata, i due cantanti dell’Istituto Cam di Ferretto di Cortona, i cantanti locali Romano Scaramucci e Claudio Lanari, Laura Paterni, cantautrice cortonese che presenterà l’ultimo singolo, oltre che il gruppo “I ragazzi del Disney show” di Lucignano, che allieteranno la serata con costumi, balli e scenografie, che rappresentano tematiche della Disney. Il Gruppo Musicale Etrusco Sound porterà il suo aiuto prezioso come sempre, mettendo a disposizione l’impianto audio e coordinamento audio/fonico della serata. Presentatrice della serata sarà Francesca Scartoni. Il sindaco di Cortona Luciano Meoni ed il presidente del Calcit Valdichiana Massimiliano Cancellieri apriranno la serata, portando i saluti ai presenti. Alla serata sono invitati tutti i sindaci e rappresentanti delle amministrazioni della Valdichiana Aretina, oltre che associazioni di volontariato, collaboratori, sostenitori ed amici che credono nella «mission» del Calcit Valdichiana, una tra le organizzazioni di volontariato più longeve del nostro territorio.

Il presidente del Calcit Valdichiana Massimiliano Cancellieri, ricorda che i proventi di questa iniziativa serviranno a finanziare il Progetto «Prendiamoci cura di chi si prende cura», progetto partito ad inizio estate in collaborazione con l’Unità funzionale Cure palliative zona Valdichiana, reparto di Oncologia dell’ospedale di Fratta di Cortona, i medici di Medicina generale della Zona/distretto Valdichiana e Cooperativa sociale Polis, a cui è stato affidato il servizio di aiuto al «caregiver» e familiari che assistono a domicilio pazienti in cure palliative. Questo progetto, nonostante sia partito solo da alcuni mesi, si è rivelato di fondamentale aiuto a «caregiver» e familiari, insieme alla borsa di studio finanziata dal Calcit Valdichiana per la figura dello Psicologo per utenti oncologici o in cure palliative ed i loro familiari. Oltre i progetti sopracitati, il Calcit Valdichiana, utilizza i proventi dalle varie manifestazioni, donazioni in memoria dei defunti e 5x1000, per l’ acquisto di strumenti tecnologici per l’ospedale di Fratta e territorio della zona/distretto Valdichiana aretina. L’ arredamento della nuova stanza del Centro trasfusionale dell’ ospedale di Fratta, l’ecografo portatile per l’individuazione degli accessi vascolari, donata al team che si occupa degli accessi vascolari del nostro territorio, non sono che le ultime donazioni effettuate dal Calcit Valdichiana. L’iniziativa è patrocinata dall’Amministrazione comunale.