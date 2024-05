Arezzo, 23 maggio 2024 – Musica, arte, letteratura e sapori per la decima edizione de La Chianina Ciclostorica. La manifestazione sarà da venerdì 7 a domenica 9 giugno quando Marciano della Chiana diventerà il centro di un ricco programma di iniziative dedicate al ciclismo storico che tornerà a essere un veicolo di incontri, turismo e scoperta del territorio. Le tre giornate, infatti, riuniranno centinaia di appassionati dall’Italia e dall’esterno che arriveranno in Valdichiana e che verranno accolti in un’atmosfera di festa per l’importante anniversario raggiunto da La Chianina.

La vera e propria ciclostorica è fissata per domenica 9 giugno, ma un primo momento per pedalare insieme sarà già alle 15.30 di sabato 8 giugno con un giro dolce tra paesaggi e strade bianche della vallata che verrà impreziosito dalla visita alla fattoria granducale di Fontarronco che è tra i capostipiti dell’allevamento dei bovini di razza chianina. Il pomeriggio proseguirà poi alle 18.30 con la terza edizione de “La Chianina dei bambini” quando i bambini e le loro famiglie sono attesi a Marciano della Chiana per una pedalata tra le vie pianeggianti del borgo e una merenda a conclusione dei laboratori didattici di sensibilizzazione all’utilizzo della bicicletta che nelle scorse settimane hanno fatto tappa nelle scuole primarie del territorio. Un aperitivo letterario sarà invece previsto alle 19.00 con Alessio Stefano Berti, tra i massimi conoscitori italiani di ciclismo storico, che presenterà il suo nuovo libro “Uomini forti, uomini fragili su strade maledette” con storie, leggende e personaggi collegati alle due ruote. Il programma della giornata proseguirà successivamente alle 21.15 con la premiazione dell’ottava edizione del concorso nazionale di fumetti e grafica umoristica Chianina Comics dal tema “La Chianina per la pace - Marciano contro la guerra” che ha riunito le opere di vignettisti, illustratori e caricaturisti da tutta la penisola.

Una particolare attenzione continuerà a essere rivolta all’elemento enogastronomico con l’allestimento in tutte le serate degli stand dove sarà possibile cenare con prodotti e piatti tipici della cultura rurale della Valdichiana, dalla chianina ai pici all’aglione, accompagnati dalla musica dal vivo in piazza. L’inaugurazione de La Chianina sarà invece prevista alle 19.00 di venerdì 7 giugno nella torre di Marciano della Chiana con la presentazione del programma e con la consegna del premio “Alberto Roggi - Il bolide di Vitiano” a un personaggio capace di rispecchiare i valori della manifestazione e del ciclismo storico. «La Chianina è una grande festa aperta a tutti - commenta Roberto Apolloni, presidente dell’omonima associazione La Chianina Asd, - per la possibilità di cenare in piazza, per la collaborazione di tante realtà locali, per la musica dal vivo, per le iniziative culturali o per il coinvolgimento dei bambini. Quest’anno, inoltre, sarà una vera festa nella festa per il traguardo dei dieci anni della manifestazione».