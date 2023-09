Morte a Volterra: uomo cade in un tombino mentre svuota una fogna

VOLTERRA (Pisa)

L’esatta causa della morte sarà stabilita dall’autopsia disposta dalla Procura di Pisa: forse un malore, la caduta per precipitazione o le esalazioni della fogna urbica in cui è precipitato un 78enne residente a Volterra (Pisa). L’incidente fatale ieri pomeriggio, intorno alle 14: l’uomo, Renato Martinucci, un pensionato che viveva alla periferia cittadina, voleva risolvere un problema fognario della sua villetta. Secondo la dinamica fornita dai carabinieri, il pensionato avrebbe prima controllato un tombino presente nel suo fazzoletto di campagna, poi si sarebbe allontanato, sempre nei suoi appezzamenti terreni, per andare a sondare lo stato di un secondo tombino del sistema fognario. Stando incollati alla ricostruzione dei fatti, l’uomo avrebbe aperto il secondo tombino e con tutta probabilità, sporgendosi troppo, è sopraggiunta la caduta fatale.

E’ stata la moglie a trovare il corpo riverso a testa in giù dentro al tombino e a provare a salvare il marito, tentando il tutto per tutto, cercando di estrarlo con una cintura. I soccorsi inviati dal 112 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso e estrarre il cadavere dal tombino. il corpo è stato estratto dai vigili del fuoco. Come detto, è stata disposta l’autopsia all’istituto di medicina legale di Pisa per far luce sulle cause del decesso, mentre sulla dinamica dei fatti, per ora, non sorgono grossi dubbi. L’uomo ha aperto il tombino ed è precipitato.

Ilenia Pistolesi