Montevarchi, Capodanno in piazza Varchi

Arezzo, 28 dicembre 2023 – Uno spettacolo gratuito in piazza Varchi per festeggiare tutti insieme l’arrivo del nuovo anno. Per la serata del 31 dicembre il Comune di Montevarchi propone, a partire dalle 22.00, un intrattenimento per tutte le età presentato da Cristian Solaini e caratterizzato da giochi di luce laser, neve artificiale, musica anni ‘70 e ‘80 e tanto altro per creare un’atmosfera coinvolgente e di divertimento per grandi e piccini. E a mezzanotte il conto alla rovescia e il tradizionale brindisi per salutare tutti insieme il 2024.

Il programma dell’evento che animerà il centro storico l’ultima sera del 2023 è stato presentato in palazzo del Podestà dall’assessore al Centro storico e promozione del territorio Sandra Nocentini, dalla presidente del Centro Commerciale Naturale Federica Vannelli, dal presidente della Pro Loco Alessandro Chimenti e da Federica Ferrarese, rappresentante della Banca del Valdarno Credito Cooperativo tra gli sponsor dell’iniziativa.

“Sarà una serata ricca di tanti momenti divertenti per grandi e piccoli – ha sottolineato l’assessore Sandra Nocentini. Ci sarà un Dj che ci delizierà con musica anni ‘70 e ’80 e, in contemporanea, verrà realizzato uno spettacolo di luci laser, una novità per la zona, che conterrà anche proiezioni tridimensionali. Inoltre, durante la serata un cannone sparerà neve artificiale per il divertimento di tutti. Per chi vorrà scambiarsi il tradizionale bacio di fine anno sotto il vischio, verrà allestita un’apposita postazione e le immagini saranno poi proiettate su un maxischermo sul palco. E ancora – prosegue - il countdown a mezzanotte con coriandoli e stelle filanti e il tradizionale brindisi insieme a panettone e pandoro offerti da vari sponsor. Invitiamo tutti i concittadini a venire in piazza Varchi per passare una bella serata e festeggiare tutti insieme il nuovo anno”.

“Banca del Valdarno è stata subito disponibile a dare un contributo per la realizzazione di questo evento di socializzazione – ha aggiunto Federica Ferrarese, rappresentante della BCC - , per passare l’ultimo dell’anno nella piazza più importante della nostra città. Uno spettacolo che si preannuncia ricco di tante novità e divertimento e la nostra Banca è sempre disponibile, laddove è possibile, a sostenere eventi per il nostro Valdarno”. L’importanza dell’iniziativa come coronamento di tutte le attività che hanno caratterizzato il periodo natalizio a Montevarchi, frutto della sinergia tra le associazioni e l’Amministrazione comunale, è stata inoltre sottolineata da Federica Vannelli, presidente del Centro Commerciale Naturale e Alessandro Chimenti presidente della Pro Loco.