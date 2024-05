Montevarchi, arriva il “Paleofest. Il Festival della Preistoria”

Arezzo, 24 maggio 2024 – Ultimo fine settimana di maggio da vivere nel centro storico di Montevarchi, interamente dedicato al “passato”, da quello più recente a milioni di anni fa.

Tante infatti le iniziative collegate al “Paleofest. Il Festival della Preistoria”, organizzato dal Museo Paleontologico dell’Accademia Valdarnese del Poggio in collaborazione con il Comune di Montevarchi.

Una due giorni, sabato 25 e domenica 26, densa di incontri di approfondimento scientifico che avranno come protagonisti l’Accademia del Poggio e il Museo Paleontologico ma anche iniziative, spettacoli ed esperienze che coinvolgeranno il centro storico.

Dalle “storie in caverna”, letture animate in Biblioteca comunale sabato mattina; la “PaleoCaccia”, caccia al tesoro per i negozi del centro il pomeriggio; l’area educazione e musei allestita per tutta la giornata di domenica 26 in piazza Varchi con attività e laboratori di archeologia sperimentale e lo spettacolo “Cromosauro”, animazione itinerante per le vie del centro. Al link il programma completo della due giorni: https://www.museopaleontologicomontevarchi.it/progetti/paleofest-festival-preistoria/

Inoltre, sempre domenica 26 maggio, torna il Mercato di via dei Musei lungo via Isidoro del Lungo e via Poggio Bracciolini, dove gli appassionati del settore (e non solo) potranno trovare numerosi oggetti di antiquariato, modernariato e collezionismo. Si potrà curiosare tra i tanti banchini di hobbisti e di prodotti particolari quali libri, cartoline, oggettistica varia e tanto altro.

Visitabili anche due importanti mostre inaugurate nelle scorse settimane.

In palazzo del Podestà prosegue l’esposizione “Colore dentro” dell’artista montevarchina Paola Cioncolini. Quaranta opere in cui il protagonista assoluto è il colore e le emozioni che ne derivano. Orari di apertura: venerdì 16-20, sabato e domenica: 10-13/16-20.

Ancora visitabile a Villa Masini la mostra dei foulard di Vincenzo Nasuto “Sciarpe del centenario” realizzati per celebrare i 100 anni dello storico edificio montevarchino. L’esposizione è aperta al pubblico nella Limonaia di Villa Masini il sabato in orario 15-19 e domenica ore 10-12 con ingresso gratuito.