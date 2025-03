Molto dolore per nulla al Teatro Virginian

Arezzo, 3 marzo 2025 – Il Teatro Virginian, piccolo gioiello nel cuore di Arezzo, è gestito da più di dieci anni dalla compagnia La Filostoccola, ed è un luogo di produzione, formazione teatrale e programmazione.

La sua Stagione Teatrale, ogni anno più ricca, e gli eventi fuori stagione, sempre più numerosi, vedono salire sul palco sia ospiti provenienti da tutta Italia, sia compagnie del territorio aretino, sia giovani artisti in cerca di un luogo che possa accogliere il loro lavoro.

Mercoledì 5 marzo, alle ore 21.00, torna la Stagione Teatrale con lo spettacolo vincitore di In-Box 2024/25

“MOLTO DOLORE PER NULLA” dell’artista umbra Luisa Borini, prodotto da Atto Due.

Molto dolore per nulla è la cronaca di una fatica, quella che si fa per crescere, per smarcarsi dai modelli di riferimento e per imparare a rispettarsi per come si è. È uno sguardo sulla pazienza che si impara ad avere quando cambiamo di continuo senza mai riconoscerci; è un invito a essere fiere delle cicatrici e a non avere paura di mostrarle. Sul palco vuoto, solo una donna e un microfono a farle da scudo che protegge e al tempo stesso censura una parte di sé.

Molto dolore per nulla è il racconto dei troppi amori dell’artista, troppo amati, intrecciato a storie di persone che negli anni ha incontrato, ascoltato, conosciuto, consolato. È anche però la storia di quando ci si sveglia, di quando si devono aprire gli occhi per salvarsi e ascoltare finalmente il vuoto di cui si ha così terrore, scoprendo di quanta ricchezza è pieno.

Nel 2013 la “dipendenza affettiva” è stata inserita per la prima volta nel Dsm-5, il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, il testo sacro degli psichiatri, ed è stata introdotta come “new addiction” insieme ad altre nuove dipendenze, al pari del gioco d’azzardo, dello shopping compulsivo, della dipendenza da internet o da sport. È stato inoltre provato quanto essa riguardi tutti, senza distinzione di alcun tipo, proprio perché ha a che fare con una “educazione relazionale” che è fondamentale per conoscere le macro violenze e anche per riconoscere le micro violenze, quelle più subdole, sottili, che viaggiano nel sotterraneo e che sono tuttavia di per sé già campanello d’allarme che deve indurci all’allontanamento.

La vendita dei biglietti (intero 12€, ridotto 10€) è disponibile il giorno dello spettacolo presso il Teatro Virginian. Per maggiori informazioni o prenotazioni, è possibile contattare i numeri 333 8459441 o al 3495299372, scrivere a [email protected] o tramite i canali social della Compagnia.

