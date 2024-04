Mito in Fabula, Enrico Lo Verso al teatro di Anghiari

Arezzo, 17 aprile 2024 – Il Teatro di Anghiari in collaborazione con Anghiari Dance Hub

Presenta

Spettacolo di chiusura della Stagione 2024

Sabato 20 aprile ore 21.00

MITO IN FABULA

Con Enrico Lo Verso

Diretto da Alessandra Pizzi

Produzione Ergo Sum

Uno spettacolo dedicato al MITO, quello classico ma sempre contemporaneo. MITO in fabula è “un’opera popolare”, un tentativo di interesse, attraverso l’arte, il racconto di storie leggendarie appartenenti a quell’articolato e variopinto repertorio che ci è stato consegnato da Ovidio nelle Metamorfosi. Enrico Lo Verso ripercorre gesta dei grandi e celebri miti, restituendo al racconto la sua funzione principale: rendere immortale il pensiero e il valore della classicità. Uno spettacolo che “pesca” dal passato e dalla poesia epica, per ritrovare insegnamenti e valori che oggi, a distanza di 2000 anni dalla stesura delle Metamorfosi, sono straordinariamente attuali. Se, come diceva Calvino, un classico è un libro che non ha mai smesso di dirci qualcosa, allora, nella rilettura del mito classico ritroviamo le matrici per vivere e comprendere il presente