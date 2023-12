"Ministro Bernini a Carrara per la XVII edizione del PNA"

Oggi il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini (nella foto), interverrà

a Carrara alla cerimonia di premiazione dei vincitori della XVII edizione del premio nazionale delle Arti (PNA), sezione arti figurative, digitali, scenografiche e restauro.

La cerimonia si terrà al Teatro degli Animosi a partire dalle 9.45. Nel corso dell’evento sarà inaugurata la mostra delle opere selezionate e realizzate dai giovani allievi delle Accademie d’Arte di tutta Italia.

L’esposizione sarà visitabile fino al 14 gennaio 2024. Il premio nazionale delle Arti è bandito annualmente dal ministero dell’Università e della Ricerca nell’ambito delle attività di promozione artistica del sistema dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica. Ogni anno è ospitato e organizzato da una delle 25 Accademie di Belle Arti italiane.

Quest’anno il premio è stato affidato all’Accademia di Carrara, una delle più antiche del Paese. Il tema scelto è "Cultura materiale-Cultura dei materiali". Per la città di Carrara si tratta di un appuntamento molto importante che rebnde prestigio alla comunità e al Premio nazionale delle Arti. L’esposizione come detto sarà visitabile fino al 14 gennaio. La visita odierna del ministro suggella l’avvenimento, divenuto di spessore nazionale già da molto tempo.La manifestazione è stata inaugurata con una prewiew nella sede di scultura e restauro dell’Accademia che ha ospitato nel pomeriggio di ieri una performance di danza artistica promossa dal danzatore e coreografo Virgilio Sieni e dal suo Centro nazionale di produzione della danza, in cui sono stati coinvolti molti studenti under 35 della nostra Accademia. Uno spettacolo incentrato sul dialogo tra corpo e natura.