Messaggi, il Festival dei laboratori scolastici

Arezzo, 19 maggio 2025 – Messaggi è il Festival dei laboratori scolastici, che quest’anno compie il suo primo quarto di secolo raggiungendo la venticinquesima edizione e lo fa mettendo a confronto il lavoro svolto dai ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Arezzo, guidati da operatori professionisti. Pur rappresentando la fine di un percorso che si sviluppa nel corso dell’anno scolastico e che riguarda il “fare” teatro a scuola, si trasforma in un’importante esperienza legata al “vedere”, in cui giovani studenti di tutta la provincia possono guardarsi a vicenda e confrontarsi non soltanto sugli aspetti artistici, ma soprattutto sulle tematiche affrontate dai lavori, spesso individuate proprio dai ragazzi stessi.

La rassegna è promossa e organizzata dalla Rete Teatrale Aretina all’interno del progetto “La Bottega dello Spettatore” con il sostegno della Regione Toscana e la collaborazione della Fondazione Guido d’Arezzo.

Il ricco programma, che porterà sul palco quasi 200 ragazzi, si terrà dal 19 al 30 Maggio e vedrà impegnati, al Teatro Pietro Aretino, 8 laboratori teatrali realizzati dal Liceo Vittoria Colonna di Arezzo indirizzo teatrale e dal Liceo Classico e Musicali Francesco Petrarca di Arezzo.

Programma

TEATRO PIETRO ARETINO repliche pomeridiane e serali

Lunedì 19 Maggio ore 18:30 e 21:00 Liceo delle Scienze Umane Vittoria Colonna indirizzo teatrale, Arezzo MILES GLORIOSUS laboratorio a cura di Uberto Kovacevich

Mercoledì 21 Maggio ore 19:00 Liceo delle Scienze Umane Vittoria Colonna indirizzo teatrale, Arezzo ALICE NEL PAESE DELLE INSICUREZZE laboratorio a cura di Amina Kovacevich

Sabato 24 Maggio ore 15:30 e 17:30 Liceo delle Scienze Umane Vittoria Colonna indirizzo teatrale, Arezzo LA NUOVA STORIA DI PETER laboratorio a cura di Amina Kovacevich

Lunedì 26 Maggio ore 19:00 e 21:30 Liceo Classico e Musicale Francesco Petrarca – Arezzo VERSO LA MERICA – Oceano Novecento di Samuele Boncompagni laboratorio a cura di Riccardo Valeriani

Martedì 27 Maggio ore 19:00 e 21:30 Liceo Classico e Musicale Francesco Petrarca – Arezzo IN ARTE SON CHISCIOTTE – cavaliere singolare, femminile plurale di Samuele Boncompagni laboratorio a cura di Riccardo Valeriani

Mercoledì 28 Maggio ore 19:00 e 21:30 Liceo Classico e Musicale Francesco Petrarca – Arezzo IL DIVANO (di Dio)… di Samuele Boncompagni laboratorio a cura di Riccardo Valeriani

Giovedì 29 Maggio ore 19:00 e 21:30 Liceo Classico e Musicale Francesco Petrarca – Arezzo BLIND FOOL LOVE – in terapia con Shakespeare di Samuele Boncompagni laboratorio a cura di Riccardo Valeriani

Venerdì 30 Maggio ore 19:00 e 21:30 Liceo Classico e Musicale Francesco Petrarca – Arezzo BISBETICA? DOMATA! Ovvero Bisbetico? Domato! di Samuele Boncompagni laboratorio a cura di Riccardo Valeriani

repliche pomeridiane e serali al Teatro Pietro Aretino aperte al pubblico: posto unico 6 Euro

INFO [email protected]

Messaggi è un progetto di Rete Teatrale Aretina – RAT in collaborazione con Anghiari Dance Hub, Diesis Teatrango, Kanterstrasse Teatro, Libera Accademia del Teatro, Nata Teatro, Officine della Cultura, Teatro di Anghiari

con il sostegno di Regione Toscana Comune di Arezzo Fondazione Guido d’Arezzo