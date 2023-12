Mercatini di Natale, gli appuntamenti in Toscana

Firenze, 9 dicembre 2023 – Tantissimi gli appuntamenti con i mercati di Natale in giro per la Toscana. Questa è solo una selezione: per segnalazioni potete scrivere a [email protected].

AREZZO

Per Arezzo il Natale è un momento magico. Talmente tanti e articolati gli appuntamenti che conviene rimandare al sito ufficiale per poter consultare le date e gli eventi: questo il link.

FIRENZE

Aperto fino al 17 dicembre a Firenze il tradizionale Weihnachtsmarkt, il mercato di Natale tedesco di piazza Santa Croce aperto tutti i giorni dalle 10 alle 22, sabato e domenica fino alle 23.

Fino a domenica 8 gennaio al centro San Donato di Novoli si tiene il Mercatino di Natale.

Domenica 10 a Barberino di Mugello in piazza Cavour e Corso Corsini si tiene “Natale in Corso”, con il mercatino natalizio.

GROSSETO

Domenica 10 a Gavorrano Mercatini di Natale: appuntamento dalle 14 in piazza Buozzi. Nella stessa giornata alle 19 in piazza della Vasca accensione del capolavoro minerario della Pro Loco Gavorrano.

Fino a domenica a Orbetello Mercatino Lagunare in versione natalizia in piazza Eroe dei Due Mondi e via Solferino.

A Manciano, nella frazione di Montemerano, mercatino di Natale fino a domenica e poinei giorni 16, 17 e 23 dicembre con orario 15-20.

LIVORNO

A Livorno “Natale in Cavour” nell’omonima piazza si tiene fino al 24 dicembre dalle 9 alle 21. C’è anche la Casa di Babbo Natale.

LUCCA

Domenica 10 dicembre a Trassilico (Gallicano) mercatini natalizi con prodotti tipici e artigianali. Ci sono anche specialità di stagione, necci, bomboloni, vin brulè, cioccolata calda.

MASSA-CARRARA

Fino a domenica a Fivizzano “Pinocchio sotto l'albero”, a 140 anni dalla prima pubblicazione, in piazza Medicea: giostre, artisti di strada, giochi. Ricco programma di eventi e mercatino.

A Ronchi domenica 10 mercatini di Natale a cura di QuercetArte. Orario: 9-19.

PISA

Fino a domenica e poi dal 15 al 17 agli Arsenali della Repubblica a Pisa, al coperto, c’è la Fabbrica di Babbo Natale. Aperta dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 18.30 con ingresso a pagamento.

PISTOIA

Mercatino di Natale sabato e domenica in piazza Santo Spirito a Pistoia.

Sabato e domenica a Cutigliano mercatini di Natale per le vie del borgo.

PRATO

Si terranno dal 20 al 24 dicembre a Prato in piazza San Francesco i Mercatini di Natale dalle 8 alle 19.

SIENA

Fino a domenica a Siena mercatino dell’Immacolata nella chiesa della Santissima Annunziata in piazza del Duomo. Aperto dalle 100 alle 19, a cura dell’Associazione Il Manto.

Fino a domenica 10 dicembre “Mercatini nell’arte” a Pienza, aperti dalle 10 alle 22, in piazza Dante Alighieri.

Fino a domenica a Sarteano appuntamento con “La piazza delle stelle” in piazza XXIV Giugno. Orario: 9-19.

Nei weekend fino al 17 dicembre e poi dal 22 dicembre al 7 gennaio torna il grande mercato di Natale di Montepulciano.