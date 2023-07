Mengo, seconda serata con Rosa Chemical e Colla Zio

Arezzo, 4 luglio 2023 – MEN/GO MUSIC FEST è pronto a partire. Oggi saliranno sul palco CLAVDIO e la LOVEGANG 126, ma è già tempo di pensare alla giornata di domani, mercoledì 5 luglio 2023, dove si esibiranno COLLA ZIO e ROSA CHEMICAL, entrambi reduci dal successo sanremese. In apertura, LE ENDRIGO, DESCHEMA e DONÏA NÖ.

Quest’anno, ROSA CHEMICAL è entrato nel campionato estivo con “Bellu Guaglione”, un brano che rovescia il modello classico di “O’ Sarracino” proponendo il racconto di un ragazzo che indossa i tacchi per uscire, ama senza distinzione e non vuole essere giudicato per questo. Lancia un messaggio ben preciso: ancora una volta, l’artista invita a essere se stessi senza farsi condizionare dalle norme imposte della società.

Il brano è stato scritto da Rosa Chemical e Alessandro La Cava e prodotto da Bdope e Greg Willen, collaboratori storici dell’artista con i quali ha già pubblicato numerosi successi tra cui l’iconica saga Polka, ed è disponibile su tutte le piattaforme digitali (Capitol Records/Universal Music), oltre che in radio.

ROSA CHEMICAL, nome d'arte di Manuel Franco Rocati, è un artista di Grugliasco (Torino), classe 1998. Si avvicina al mondo dell'arte prima come pittore, tatuatore, modello e poi come writer, disciplina che gli fa conoscere il mondo del rap. I suoi brani lo impongono nel panorama musicale urban attuale per i suoi testi eccentrici nati dall'esigenza di esprimersi senza filtri a 360°.

Prima di ROSA CHEMICAL, approderà sul palco di Arezzo anche il Blaster Summer Tour dei COLLA ZIO. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo e la pubblicazione del primo album Rockabilly Carter, hanno appena rilasciato il loro nuovo singolo In fondo al blu.

BLASTER SUMMER TOUR sarà l’occasione per vedere il collettivo di nuovo sul palco, in un live esplosivo. I migliori festival e palcoscenici estivi accoglieranno i cinque COLLA ZIO e tutta l’energia della loro musica e dei loro vent’anni. Quello dei COLLA ZIO è un live potente, frutto della ricerca musicale in studio ma soprattutto degli anni in cui la band suonava in strada con in braccio una chitarra, scoprendo la polifonia e mescolando armonizzazioni e barre. Questa autenticità e questa ricerca rimangono ancora oggi un marchio di fabbrica del collettivo, pronto a darne dimostrazione dal vivo.

Sono quasi trenta gli artisti che si alterneranno sul palco, quest’anno con un giorno in più di musica: MEN/GO MUSIC FEST si svolgerà – a differenza degli anni precedenti – dal martedì alla domenica. Dopo lo start martedì 4 luglio a Parco il Prato con Riverso, Villalba, MWRK, Clavdio e Lovegang 126, mercoledì 5 sarà la volta di Donïa Nö, Deschema, Le Endrigo, Colla Zio e Rosa Chemical. A tutto rock giovedì 6 con Revue, Canale, Federico Dragogna, Giancane e The Zen Circus. Venerdì 7 il weekend inizia con Flame Parade, Coma Cose, Baustelle e Motel Connection aftershow. Si prosegue sabato 8 con Brina, Brucherò nei Pascoli, Bassi Maestro djset, l’attesissimo Salmo e l’aftershow di Elia Perrone per Klang Club. Domenica 9 luglio a chiudere il festival saranno Pandem, Piove., Lil Kvneki, Alan Sorrenti e Planet Funk.

Le serate del 4, 5, 6 e 9 luglio saranno – come sempre per MEN/GO MUSIC FESTIVAL – a ingresso gratuito. Sono aperte invece le prevendite per la serata del 7 e 8 luglio, per cui i biglietti stanno andando a ruba.

Anche quest’anno torna la rassegna MEN/GO CULT, una serie di incontri che per l’occasione hanno trovato una nuova sede presso SUGAR, in Corso Italia 60. Il programma è fitto e vedrà l’alternarsi di talk e dj set d’eccezione, con un nuovissimo palco, lo SUGAR STAGE, pronto ad accogliere i grandi nomi del festival, ma non solo: lo start è proprio domani mercoledì 4 luglio con un talk con ROSA CHEMICAL, headliner della serata, moderato da Vittorio Comand, giornalista di Rockit, media partner di MEN/GO MUSIC FEST.

Dopo i grandi numeri dello scorso anno, è grande l’attesa per questa 19sima edizione di MEN/GO MUSIC FEST. Attraverso la musica e raccogliendo ad Arezzo alcuni tra i più importanti artisti della scena musicale attuale, MEN/GO MUSIC FEST è diventato negli anni, con la collaborazione alle Istituzioni, partner e sponsor dell’evento, un appuntamento fondamentale per la promozione del turismo culturale, ambito ancora tutto da esplorare in Italia.

MEN/GO MUSIC FEST è un progetto dell’ASSOCIAZIONE MUSIC! con il patrocinio, contributo e collaborazione organizzativa dell'Assessorato allo Sport e alle Politiche Giovanili del Comune di Arezzo, patrocinio e contributo di Regione Toscana, patrocinio e contributo del Consiglio Regionale della Toscana, collaborazione e il sostegno di Fondazione Arezzo Intour e Fondazione Guido d'Arezzo e la collaborazione di Discover Arezzo. Main Sponsor dell’evento sono ESTRA, ATAM, KOZEL, MENCHETTI, CMG GERVASI.