Mengo, la 21esima edizione: dall'8 al 13 luglio 2025 con gli Afterhours

Arezzo, 19 febbraio 2025 – MEN/GO MUSIC FEST è pronto a tornare per la sua 21esima edizione: dall'8 al 13 luglio 2025 – sei serate complessive di cui quattro completamente gratuite - nella splendida cornice di Parco il Prato ad Arezzo, ospitando quello che ormai da vent’anni è uno degli appuntamenti più attesi della stagione in Toscana e non solo. Viene svelata oggi la line-up di sabato 12 luglio, con ingresso a pagamento e protagonisti AFTERHOURS, FAST ANIMALS AND SLOW KIDS, RALF djset e gli opening di CARNE FRESCA E ELEPHANT BRAIN.

La 21esima edizione presenterà una line-up come sempre eclettica ed estremamente contemporanea, accogliendo alcuni dei tour più attesi dell’estate e offre uno spaccato accurato e ricercato della scena musicale attuale.

Dopo i grandi numeri dello scorso anno, cresce l’attesa per questa 21sima edizione di MEN/GO MUSIC FEST. Attraverso la musica e raccogliendo ad Arezzo alcuni tra i più importanti artisti della scena attuale, MEN/GO MUSIC FEST è diventato negli anni, con la collaborazione alle Istituzioni, partner e sponsor dell’evento, un appuntamento fondamentale per la promozione del turismo culturale, ambito ancora tutto da esplorare in Italia.

MEN/GO MUSIC FEST è un progetto dell’ASSOCIAZIONE MUSIC! con il patrocinio, contributo e collaborazione organizzativa dell'Assessorato allo Sport e alle Politiche Giovanili del Comune di Arezzo, patrocinio e contributo di Regione Toscana, patrocinio e contributo del Consiglio Regionale della Toscana, collaborazione e il sostegno di Fondazione Arezzo Intour e Fondazione Guido d'Arezzo. Main Sponsor dell’evento sono ESTRA, UNOAERRE, ATAM, CMG GERVASI.

A 20 anni dalla sua prima pubblicazione, “Ballate per Piccole Iene”, uno degli album più iconici e rappresentativi della musica italiana, sarà ristampato in primavera in un’edizione speciale in uscita per USM / Universal Music Italia.

Per l’occasione Manuel Agnelli ha deciso di tornare sul palco con la band di allora, composta da Andrea Viti (basso), Dario Ciffo (violino, chitarra) e Giorgio Prette (batteria).

Qualche mese fa, quando è emersa la possibilità di ripubblicare “Ballate per Piccole Iene” - racconta Manuel Agnelli - continuavo a raccogliere richieste di ascoltarlo di nuovo live, integralmente. È stato in quel momento che mi è venuta l’idea che suonarlo dal vivo, con la band di allora, avrebbe dato un senso più profondo al tutto. È bastata una telefonata ai compagni di strada di quella stagione. Dopo due ore, la band era di nuovo riunita.

Questa è un po’ la “magia” del progetto Afterhours. È stato così tante cose, ha avuto così tante formazioni, che ti permette di rimetterti in strada senza contattare la nostalgia ma solo energie nuove.

La storica formazione sarà in tour in estate: 16 date per riportare live lo spirito e la forza di “Ballate per Piccole Iene” Il tour partirà da Bologna il 26 giugno e il 12 luglio farà tappa ad Arezzo.