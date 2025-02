Mengo 2025, arrivano Manuel Agnelli e Afterhours. Conferma per il palco al Prato

Arezzo, 20 febbraio 2025 – In tutto sei serate, quattro ad ingresso gratuito dall’8 al 13 luglio. In arrivo non solo Lucio Corsi, ma anche gli Afterhours di Manuel Agnelli. Snocciola date e i primi nomi l’edizione numero 21 del Mengo Music fest che intanto conferma per il 2025 la location del Prato. “Saremo al Parco il Prato di Arezzo, con sei serate complessive, quattro con ingresso completamente gratuito, un evento speciale, e la serata di sabato 12 luglio con ingresso a pagamento che vedrà sul palco gli Afterhours di Manuel Agnelli, dj Ralf e i Fask – annuncia Paco Mengozzi patron del festival - Dopo la grande festa per la 20ª edizione ripartiamo alla grande con tante nuove idee, un evento speciale l’8 luglio e un altro evento incredibile che chiuderà il festival domenica 13 luglio”. Inizia a calare gli assi Paco Mengozzi alla regia dell’edizione 2025 del festival estivo. “Un grande ringraziamento alle Istituzioni, agli sponsor e ai tantissimi partner che sostengono e supportano, come sempre, la manifestazione e credono come noi in quello che facciamo – continua - Grazie anche a tutto il nostro staff, agli amici, agli artisti, a tutti i nostri collaboratori e sopratutto grazie a tutti coloro che vogliono bene al Men/Go e che come noi non vedono l’ora di tornare a cantare, ballare e saltare sotto il palco”. Di sicuro ci sarà da ballare il 12 luglio quando alla consolle del Prato salirà dj Ralf re della musica house. Ma nella stessa sera ci sarà spazio anche per la musica degli Afterhours di Manuel Agnelli con il loro tour 2025 Ballate per piccole iene. Il cantautore e giudice di X Factor torna in scena, oltre che con il suo progetto carne Fresca dedicato ai giovani artisti, a 20 anni dalla sua prima pubblicazione, con “Ballate per Piccole Iene”, uno degli album più iconici e rappresentativi della musica italiana, che sarà ristampato in primavera in un’edizione speciale in uscita per Usm / Universal Music Italia. Per l’occasione Manuel Agnelli ha deciso di tornare sul palco con la band di allora, composta da Andrea Viti al basso, Dario Ciffo violino, chitarra e Giorgio Prette alla batteria. La storica formazione sarà in tour in estate: 16 date per riportare live lo spirito e la forza di “Ballate per Piccole Iene”. La stessa sera spazio anche al rock alternativo dei Fast Animals and Slow Kids. E mentre il cartellone completo del Mengo 2025 è in divenire, a luglio arriverà per una delle date ad ingresso gratuito, anche il secondo classificato del Festival di Sanremo, quel Lucio Corsi vera rivelazione dell’Ariston vincitore del Premio della Critica Mia Martini. Il cantautore di Castiglione della Pescaia lanciatissimo con la sua “Volevo essere un duro”, è tra i cantanti di Sanremo nel mirino di paco Mengozzi da molto tempo. E’ lui che nella serata cover ha duettato all’Ariston con Topo Gigio in un omaggio a Domenico Modugno cantando Nel blu, dipinto di blu. “Sicuramente Lucio Corsi è un artista che vogliamo fare al Mengo, lo avremmo trattato indipendentemente dall’esito di Sanremo – aveva detto un paio di giorni fa Mengozzi - anno scorso ad agosto al Popcast di Castiglione della Pescaia, dove giocava in casa, avevamo già preso contatti per il Mengo 2025. Si tratta adesso di definire la data tra i mille impegni di Lucio. Stiamo lavorando anche ad altri nomi del festival, come Joan Thiele”. Intanto su ticketone sono partite le prevendite

per la serata del 12 luglio ad Arezzo. Prima dei big in apertura sul palco del Prato gli opening di Carne Fresca ed Elephant Brain.