Mayes, da Cortona con amore "Tutti i miei libri sono nati qui"

di Laura Lucente

L’autrice del best seller "Under the Tuscan sun" diventato anche una pellicola Disney di successo, è pronta per un nuovo progetto cinematografico. Il libro "Women in Sunlight" della scrittrice americana Frances Mayes, ormai cortonese di adozione da oltre trent’anni, diventerà presto un film grazie alla Water’s End Productions che ne ha curato l’adattamento cinematografico. Già svelato il nome di una delle protagoniste femminili: si tratta di un’interprete del calibro di Susan Sarandon.

Il libro racconta la storia di Kit Raine, uno scrittore americano che vive in Toscana e sta scrivendo una biografia su una sua cara amica scomparsa da poco. Il lavoro sul suo libro viene posticipato quando Raine incontra tre donne Julia, Camille e Susan che di recente hanno fatto amicizia e insieme affittano una casa gigante e bella in Toscana cercando di immergersi nella cultura italiana. Quello che segue è un gran numero di eventi che cambiano la vita ma che hanno un grande impatto su tutte le donne coinvolte. Il team di Water’s End è guidato da Tom Dolby, il cui padre ha inventato il Dolby Sound Systems. "Lui ama molto l’Italia - racconta la scrittrice Mayes -. Ha prodotto anche il film “Call Me by Your Name“, diretto da Luca Guadagnino e girato vicino a Crema. Tom e il suo team hanno in programma di venire a trovarci a Cortona questo autunno per lo scouting della posizione. Ho già un posto in mente, ma cercheremo la proprietà più appropriata".

La speranza è che anche la città di Cortona, che tutt’oggi gode della pubblicità internazionale di "Under The Tuscan Sun" (quest’anno per altro ricorre il ventesimo anniversario dell’uscita della pellicola), possa essere scelta per le riprese del nuovo film. "Anche se la decisione finale non è mia - conferma Mayes - cercheremo qui una location speciale. In fondo, cosa c’è di più speciale di Cortona?".

Il suo amore per questa città resta immutato nel tempo. "Ho scritto undici libri vicino alla mia finestra che si affaccia sulle colline cortonesi. Ho iniziato la mia carriera come poeta e non avevo alcuna idea che sarei diventata autrice di best-seller. Continuo a sentirmi grata ed entusiasta di vedere il mio lavoro in giro per il mondo. Il fatto che il libro “Women in Sunlight” si colleghi a un regista come Tom Dolby mi dà tanta gioia".