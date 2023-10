Max Gazzè si esibisce ad Assisi con “Amor Fabulas-Preludio“

ASSISI (Perugia)

La data zero del nuovo, attesissimo tour di Max Gazzè inaugura questa sera la stagione 23-24 di “Tourné“, rassegna di musica, teatro e stand up comedy che attraverserà l’Umbria fino al prossimo maggio.

L’appuntamento è alle 21 al Lyrick di Assisi dove Gazzè si esibirà con il concerto "Amor Fabulas – Preludio", prima tappa della sua nuova tournée, prodotta e organizzata da Otr Live, che proseguirà poi a novembre nei più importanti teatri d’Italia: uno spettacolo completamente inedito, con sonorità diverse e una scaletta che si muove tra passato e futuro. Il pubblico potrà infatti ascoltare, oltre agli irrinunciabili successi del cantautore, brani storici mai suonati prima dal vivo e quattro inediti del nuovo album in uscita a primavera 2024, tra cui il singolo “Che c’è di male“ fresco d’uscita. Alla band storica, composta da Cristiano Micalizzi (batteria), Daniele Fiaschi (chitarra), Clemente Ferrari (tastiere), Max Dedo (fiati), si aggiungono Greta Zuccoli ai cori e Nicola Molino al vibrafono, decisivi per creare quelle atmosfere avvolgenti e oniriche che caratterizzeranno lo show, da giorni in allestimento ad Assisi.

Prevendite su TicketOne.

Altre star in arrivo con “Tourné“ sono Elio e le Storie Tese, Fabio Concato, la Pfm che canta De Andrè, Levante ma anche Angelo Duro, Kaki King, Camihawke e gli omaggi ai Pink Floyd, ai Queen e a Ennio Morricone. Il cartellone ricchissimo e aperto a nuovi ingressi, si terrà a Perugia, Assisi, Spoleto e Orvieto.

Sofia Coletti