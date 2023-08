Mattone del cuore, è tutto pronto Paddle, concerti e c’è pure l’inno

FORTE DEI MARMI

Una grande artista pop come Arisa, delle stelle dei talent molto apprezzate dal pubblico dei giovani. E anche un gran numero di sportivi di valore nazionale e internazionale. Stamani Paolo Brosio a nome della onlus Olimpiadi del cuore ha ufficializzato l’elenco dei partecipanti alla settima edizione del Mattone del cuore che quest’anno sarà in una versione extra large. Si inizia il 13 agosto con i tornei di paddle e tennis che hanno avuto un’adesione straordinaria: 170 iscritti nel tennis, 84 nel paddle. In gara nel paddle il numero 1 del ranking italiano Calneggia e, tra le donne, Chiara Pappacena medaglia di bronzo agli Europei.

È stata confermata la presenza di Boris Becker il più giovane vincitore di Wimbledon (vincitore di tornei del Grande Slam) e di Momo Gonzales, campione internazionale di paddle come testimonial. Uno dei pomeriggi della rassegna Boris Becker incontrerà i bambini del Tc Italia e giocherà con loro. La sera del 20 agosto al Tc Italia di Forte dei Marmi le premiazioni. Il Mattone del cuore a livello di spettacolo avrà il suo clou nei giorni lunedì 21, martedì 22 e mercoledì 23 agosto. Il 21 la location sarà il Twiga Beach di Marina di Pietrasanta, il 22 luglio ancora il Tc Italia dove sorgerà anche un grande village di accoglienza, griffato Givova, e il 23 luglio il gran finale al Beach del Cinquale. Per quanto riguarda gli artisti a quelli già annunciati (Al Bano, Ricchi e Poveri, Matia Bazar, Fausto Leali, Luisa Corna, Jo Squillo, Pago, Sandro Giacobbe, Marina Peroni) si aggiungono Arisa. Le Deva che hanno duettato con Orietta Berti a Sanremo, Tommy Dali e NDG, Manuel Peroni e la bravissima Kimono. Sono tutti prodotti di X Factor e di Amici. Tra i personaggi di sport, Tv e spettacolo. agli annunciati Roberto Mancini, Antonio Cabrini e Luciano Spalletti si aggiungono ex campioni come Giampaolo Pazzini, Thomas Locatelli, Stefano Bettarini, Chicco Evani, Roberto Mussi, Nicola Legrottaglie, Ciro Capuano. Saranno presenti anche gli inviati di Sky (Davide Camicioli e Marina Presello) per collegamenti nella trasmissione “Calciomercato l’originale”. Un’altra grande novità annunciata nella conferenza stampa è la realizzazione dell’inno delle Olimpiadi del cuore - Mattone del Cuore. Lo ha composto (musica e parole) il maestro Andrea Caciolli pianista e compositore, allievo di Giancarlo Bigazzi e autore di colonne sonore e sigle televisive. La tre serate saranno presentate da Carlo Conti e Paolo Brosio e con loro si alterneranno sul campo Matilde Brandi, Cecilia Capriotti, Miriana Trevisan.

Di grande valore artistico la serata del 23 agosto quando al Beach Club del Cinquale sarà premiato Mogol e verranno omaggiati, nell’ottantesimo della nascita, due grandissimi della musica italiana: Lucio Battisti e Lucio Dalla. Sul palco suoneranno Gianni Dall’aglio e Ricky Portera, musicisti di Battisti e Dalla, accompagnati dalla loro band.

Red. Via.