Masterchef, arriva la puntata girata a Castiglion Fiorentino

Arezzo, 1 febbraio 2024 – Ci siamo. L’attesa puntata di Masterchef girata, lo scorso mese di giugno, a Castiglion Fiorentino, verrà trasmessa questa sera. Lo annuncia il sindaco Mario Agnelli attraverso un post nel quale ricorda il dono fatto allo chef Antonino Cannavacciuolo.

Questa sera, dunque, occhi puntati su Sky 1 (canale 108 di Sky) e in diretta streaming su Now dove, a partire dalle ore 21.15, i concorrenti si sfideranno in una Masterclass sulla cucina alla brace.

Il suggestivo Piazzale del Cassero è la splendida location per una sfida all’ultimo boccone. Insieme alle due brigate, quella Rossa e quella Blu, i commensali castiglionesi che sotto il magnifico Loggiato Vasariano di Piazza del Municipio assaggeranno le succulente bistecche di carne Chianina.

“Parlare di un territorio grazie alla televisione, al cinema e al teatro è sempre positivo, specialmente se questo valorizza le eccellenze di un territorio ricco come il nostro. In questo caso” – aggiunge il sindaco Mario Agnelli – “non solo si parla di un territorio ma si mette in evidenza un’assoluta eccellenza gastronomica qual è la carne Chianina. L'enogastronomia, infatti, permette di conoscere la storia, la cultura, le tradizioni e lo sviluppo anche sociale di un territorio di chi lo ha vissuto, di chi lo vive e di chi lo vivrà sia da residente che da semplice e ben accetto turista”.