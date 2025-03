Arezzo, 4 marzo 2025 – Martina Catuzzi al Rosini con “Satira sui deboli”

La stand-up comedian romano sarà il protagonista del prossimo evento della stagione teatrale di Lucignano con apericena inclusa

Sarà Martina Catuzzi con la sua “Satira sui deboli” la prossima protagonista della stagione teatrale 2025 del Teatro Rosini di Lucignano. L’appuntamento è fissato per martedì 11 marzo con inizio alle ore 20:00. Ad accompagnare la stand-up comedian è prevista l’apericena preparata da Bar Bistrot Fuoriporta. L’evento è a cura di Comune di Lucignano e Officine della Cultura in collaborazione con The Comedy Club.

Storie ciniche e romantiche, invidie logoranti, visioni paradossali e relazioni sentimentali davvero inclusive, raccontate tentando di offendere il prossimo nella maniera più dolce ed educata possibile. Questo è “Satira sui deboli”, uno spettacolo onesto che prova a disinnescare le ipocrisie del mondo moderno, di cui tutti siamo vittime, e allora tanto vale diventare carnefici. Come scrisse Cesare Pavese: «Io trovo molto bello questo maltrattarci insaziabile; è sincero dopotutto e producente.»

Martina Catuzzi partecipa in veste di comica e autrice a “Natural Born Comedians”, “Stand Up Comedy”, “CCN” e “COMEDY CENTRAL PRESENTS” su Sky / Comedy Central. Prende parte al cast fisso di “Battute?”, “B come sabato” e a quello di “Radio2 Social Club” in veste di speaker e monologhista satirica.

Costo spettacolo + apericena Euro 25,00. Si segnala che per partecipare è necessaria la prenotazione presso: Lucignano - Ufficio Turistico (c/o Museo Comunale) Piazza del Tribunale tel. 0575 838001; Arezzo - Officine della Cultura – via Trasimeno, 16 – tel. 0575 27961 – 338 8431111. Oppure scrivendo a [email protected]. Ulteriori informazioni www.officinedellacultura.org.